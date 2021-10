¿Podemos alcanzar orgasmos con abdominales?

¿Alguna vez comenzaste a sentir placer mientras hacías ejercicio? ¿Te pasó mientras hacías abdominales? No eres la única, muchas de nosotras también lo sentimos y la primera vez puede ser un poco extraño, pero no te preocupes, todo tiene su explicación y podemos sacarles provecho de otras formas.

Varias mujeres en TikTok comenzaron a compartir sus experiencias, donde comenzaban a sentir un orgasmo mientras realizaban ejercicios abdominales. En los comentarios, cientos de mujeres compartieron que también sentían placer mientras realizaban su rutina de ejercicio; como esta usuaria:

"Debemos discutir el hecho de que las mujeres pueden tener orgasmos haciendo una rutina de abdomen.

Esto era completamente nuevo para mí, yo no sabía nada de esto hasta que vi un TikTok y estaba hablando con dos amigas. Pensaba que esto no era verdad y les dije ´¡esto no puede ser real! ¿Quién tiene un orgasmo haciendo una rutina de abdomen?´ Ellas se quedaron completamente calladas y les pregunté ´¿les pasó a ustedes, cierto?´ Y comenzaron a decir "Sí, me pasa todo el tiempo, no puedo hacer planchas, no puedo hacer levantamientos de piernas en el gym porque comienzo a sentirlo..." Y bueno, desde entonces comencé a hacer rutinas para el abdomen."





Pero ¿por qué pasa?

La Dra. Heather Jeffcoat, en una entrevista para BuzzFeed declaró que los orgasmos abdominales o ´coregasms´ son reales.

"Para algunas mujeres, tener un orgasmo no es exclusivo de los encuentros sexuales. Tener un orgasmo inducido por el ejercicio puede depender de varios factores, como el nivel de ansiedad que tenemos, los distractores presentes en el ambiente, la estimulación física y visual, y lo que están haciendo los músculos del suelo pélvico."

De acuerdo con la Dra. Jeffcoat los orgasmos abdominales son completamente posibles y suelen suceder con mayor frecuencia durante rutinas para el abdomen, levantamiento de pesas y escaladas.

Sentir placer mientras realizamos actividad física puede relacionarse con la estimulación del clítoris (según el tipo de ejercicio), la estimulación de los nervios del área genital por la fricción de la actividad y la conexión muscular entre el abdomen y el suelo pélvico, que es el principal responsable de nuestros orgasmos.

Y ¿cómo lo aplico?

Lo primero que debes saber es que no todas podemos sentir un ´coregasm´, pero si vas a intentarlo debes calentar lo suficiente para no lastimar tus músculos y articulaciones, recuerda que antes de cada actividad física debemos preparar el cuerpo para evitar lesiones. De preferencia, realiza tus ejercicios abdominales al final de tu rutina de ejercicios, así tus músculos estarán preparados.

Los ejercicios que podrían ayudarte a alcanzar un orgasmo o sentir placer sexual son las elevaciones de piernas, los crunches abdominales, las contracciones de piernas, las abdominales con piernas elevadas y la elevación de pelvis con abdomen. Además, si practicas yoga puedes intentar la posición de la paloma, ya que abre las caderas y ayuda a fortalecer el suelo pélvico.