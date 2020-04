Poco ortodoxa, algo más que una esposa judía

En esta cuarentena, tenemos la posibilidad de ver series creadas con la intención de concientizar sobre la realidad social que viven las mujeres en todo el mundo. Los roles de género que se establecen socialmente, por factores como la cultura y la religión son cuestionados por el mundo cinematográfico, y ejemplo de eso es la mini-serie "Poco ortodoxa", creada por Anna Winger y Alexa Karolinski y disponible en la plataforma de Netflix.

Poco ortodoxa (Unorthodox) es una adaptación del libro Unorthodox: The Scandalous Rejection of my Hasidic Roots, escrito por Deborah Feldman de manera autobiográfica, narrando así sus experiencias como judía. La serie, grabada en 4 capítulos de alrededor de 50 minutos cada uno, gira alrededor de Esther Shapiro (Shira Haas), una chica de 19 años que creció en una comunidad judía ortodoxa de Nueva York, bajo los preceptos más conservadores y que le han llevado a intentar ser una "buena" mujer, según lo que su religión indica. Se ha casado, usa ropa sobria y sigue con las tradiciones que todas las mujeres de su comunidad cumplen al pie de la letra.

Esty escapa de una comunidad donde su valor depende de lo servicial que sea, los hijos que procree y la sumisión con la que actúe, dejando de lado sus necesidades y propia individualidad. Llega a Alemania sin dinero, sin maleta, sin tener amigos a los cuales acudir, ni un plan de qué hará ahora con su vida; pero se enfrenta a situaciones que le ayudan a seguir cuestionando sus deseos, involucrando su bienestar y placer, algo que ni siquiera es concebible para una mujer judía.

Dios esperaba mucho de mi

Podemos acompañarla, intentar entender por lo que ha pasado y sigue viviendo, ver cómo las circunstancias le encaminarán a decidir sobre su destino, empujada por el deseo de ser libre. ¿Cuánto arriesgarías con tal de seguir tu propia voz?