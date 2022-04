"¡Pertenecemos al arte y el arte nos pertenece!"; mujeres artistas, no musas

En un mundo hecho por y para varones, la brecha de género resulta un denominador común que ha ocultado a las mujeres artistas por años, las reivindicaciones de mujeres artistas aún no logran poner a la par las obras de las mujeres en el mundo del arte. Sin embargo, ellas han pasado de ser las musas a ser las artistas.

Ellas comprendieron que algo andaba mal, ya que a lo largo de sus vidas no encontraban la representación de las mujeres en los diferentes ámbitos, por ejemplo, cuando caes en cuenta de cuántas mujeres artistas conoces pero el problema no es la falta de artistas, sino que desde hace siglos han sido obligadas a vivir en el anonimato porque no eran tomadas en serio solo por ser mujeres.

"Cuando las mujeres de sus familias no seguían sus sueños, por el miedo a estar expuestas a los comentarios negativos y actitudes, espacios y violencias misóginas. Cuando sus madres no eran reconocidas por su trabajo, sino por los logros de los hombres que las rodeaban. Entendieron que el mundo no les da el mérito que merecen si son mujeres, sin importar qué tanto se esfuercen por hacer lo que les apasiona" se lee en la página Artistas, No musas

El arte nos pertenece

A lo largo de la historia, el cuerpo de las mujeres y de lo que entendía de ellas ha sido "fuente de inspiración" para los "artistas" hombres. Las obras de todo tipo han estado plagadas de machismo y misoginia, reforzando la idea patriarcal de que las mujeres no pueden crear, según análisis de expertas feministas.

Las mujeres desde la historia del arte hemos sido objetivizadas, representadas como santas, virtuosas y con valor moral, pero jamás se tomaba en cuenta a la mujer como creadora, expresa Carolina Ramos, fundadora de Mujeres en el Arte en entrevista para La Cadera de Eva.

"Ahora no somos más esas musas, somos las artistas que hablan, expresan y representan todo lo que la creatividad nos da, siempre hemos existido, pero ahora lo decimos en voz alta, porque además las artistas ya jamás seremos anónimas" afirma.

Carolina r elata que el espacio de difusión de Mujeres en el Arte nace a raíz de sus estudios en teatro y en 2019 escribió una obra de teatro que ganó un premio, el premio principal fue el montaje de la obra con una serie de presentaciones. La obra que escribió trata de una vivencia personal y de cómo es que las mujeres enfrentamos la violencia en las calles.

"Durante el montaje, el director cambió cosas esenciales de mi obra; si bien tiene toda la autoridad como director de teatro no tiene ninguna experiencia en ser mujer y durante los ensayos me sentí muy mal de no poder opinar o hacer nada o que incluso me explicara mis habilidades o sentires. Y desde ahí sentí que necesitaba espacios propios y libres. Además siempre pienso que si algo no existe, pues hay que crearlo"

Artivismo

Hay muchas formas de luchar, de resistir y manifestarse; una no invalida a la otra, cada una responde a su contexto, posibilidades y realidades. Mujeres en el Arte es una red que tiene el objetivo de difundir el arte creado por mujeres para mujeres y reivindicar el arte creado por mujeres. Principalmente, fortalecer las redes de mujeres en espacios seguros, descentralizar nuestros eventos y hacernos visibles en espacios que históricamente se han negado a las mujeres.

Desde hace tiempo, la reivindicación de las mujeres artistas se ha manifestado de muchas maneras; una de ellas es a través de creaciones artísticas como una forma de protesta ante la violencia contra las mujeres: el artivismo.

El artivismo se define como una hibridación entre el arte y el activismo; es una expresión de arte reivindicativa y de resistencia. Su visibilidad, durabilidad y riesgo son los rasgos específicos de una intervención que conlleva un claro mensaje sociopolítico. El arte se convierte en un medio de comunicación enfocado al cambio y a la transformación, un lenguaje que se desplaza desde la creación artística académica o museística hacia los espacios sociales convirtiéndose en una herramienta educativa, según expertas feministas de arte.

Esta forma de activismo lo podemos encontrar hoy en día, principalmente en manifestaciones feministas a través de los carteles que plasman las consignas del feminismo por medio de ilustraciones, dibujos, pinturas e imágenes. También el artivismo se desplaza a otras formas de arte, como el performance que es un espectáculo en el que se combinan elementos de artes y campos diversos, como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas.

Los espacios separatistas, creados por y para mujeres se han convertido en espacios donde se dan a conocer las creaciones artísticas de mujeres. La importancia de estos espacios es que, según feministas, es una forma de reapropiarse de lo que siempre les ha pertenecido.

"A las mujeres se nos ha negado la genialidad, generalmente se cree que no hay mujeres artistas, pero es que el mundo está escrito por hombres. Hablar de mujeres en el arte es reencontrarnos con nosotras mismas y desmontar el mito de que el arte es academicista y elitista. Visibilizar a las mujeres en el arte es ayudar a otras a nombrarse" argumenta Carolina Ramos.

"Con esta motivación fue que comenzó este espacio donde las mujeres pueden hablar y expresar con su arte las cosas que nos mueven, nos apasionan y nos atraviesan, sin que nadie nos lo tenga que explicar o aprobar"

Apoya a tu artista local

Una de las discusiones entorno a la visibilización de las mujeres artistas es que la difusión de sus obras no son suficientemente apoyadas, al menos no para las menos reconocidas. Además recuerda que el trabajo que hacen las artistas también es su fuente de empleo y de ingresos, así que si es posible apóyalas económicamente sin precarizar su trabajo.

Por ello, te dejamos un par de mujeres creativas que han hecho historia con su arte.

Marejada. Indisciplina con perspectiva de género.

Proyecto independiente creado en 2019 para visibilizar prácticas artísticas, principalmente de mujeres, que acontecen al margen del circuito del arte. A través de 5 formatos de trabajo buscan abrir espacios seguros, libres de competencia, propicios para las complicidades, inclusivos y críticos en torno a los feminismos, la memoria, el cuerpo, los afectos, la ciudad, las periferias y la diversidad sexual. Creadoras de un repositorio conformado por una archiva con 173 registros y una colección con 165 registros artísticos —abiertas para su libre consulta— sobre proyectas, espacias, iniciativas, colectivas, personas y/o acciones derivadas del artivismo feminista,

con la intención de generar ejercicios curatoriales y ensayos creativos, como medios de visibilización y preservación del trabajo creado por mujeres de las periferias del país.

Mujer de Tepexpan

Mujer de Tepexpan es una ilustradora, activista y socióloga mexicana. A través del arte urbano exhibe problemáticas que viven las mujeres en México, logrando manifestar sus ideas y las del movimiento feminista. Haciendo intervenciones en la periferia del Estado de México pone en evidencia la inconformidad frente a estas situaciones además de participar en marchas y diferentes activaciones durante ellas.

Con sus carteles, viñetas, pegas y otras técnicas ha creado diversos recursos para expresar no sólo los feminismos, también la diversidad y orgullo del cuerpo, frases para reforzar el autoestima y problemas sobre migración, desplazamiento y discriminación.

Elizabeth Díaz

Elizabeth Díaz, es originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Es fotoperiodista y realizadora audiovisual independiente, fundadora del @suenadignidad , que documenta y acompaña casos de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Actualmente documenta la Caravana por el Agua y la Vida: Pueblos Unidos contra el Despojo Capitalista.

Si tienes otras recomendaciones, acá te dejamos esta publicación para que las etiquetes y el arte de las mujeres sea difundido.