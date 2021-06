Personajes históricos que fueron parte de la comunidad LGBT+

Junio es el mes del orgullo LGBT+ y por eso, es un excelente momento para recordar que en la historia de la humanidad muchas personas pertenecientes a esta comunidad han dejado legados profundamente importantes, a pesar de la invisibilización que históricamente han enfrentado.

Aunque los personajes de la comunidad LGBT+ del pasado no siempre se pronuncian públicamente como gays, lesbianas o transexuales, ni llevaban el arcoíris como bandera, su existencia a través de la resistencia a un sistema homofóbico, lesbofóbico y transfóbico sentó las bases de los derechos de los que actualmente goza la comunidad LGBT+ y los derechos por los que aún luchan.

En conmemoración a las personas LGBT que marcaron la historia, aquí te contamos sobre algunas personalidades que debes conocer:

Nancy Cárdenas

Iniciemos con una mexicana, se cree que la guionista y directora Nancy Cárdenas fue una de las primeras mexicanas que salió del armario abiertamente en televisión. Gran parte de su trabajo giró en torno a su identidad lésbica y escribió colecciones de poesía y obras de teatro sobre temas gays y lésbicos. Cárdenas contribuyó a iniciar la lucha contra los prejuicios homosexuales en México y luchó por la igualdad de derechos para todos, fuera cual fuera su sexualidad.

Sylvia Rivera

Sylvia Rivera fue una mujer latina, queer y drag queen autoproclamada que luchó por los derechos de las personas transexuales. Rivera fundó S.T.A.R. (Street Transvestite Action Revolutionaries), una organización centrada en proporcionar refugio y apoyo a la juventud queer sin hogar, con Marsha P. Johnson. También luchó contra la exclusión de las personas transgénero de la Ley de no discriminación por orientación sexual de Nueva York.

Virginia Woolf

La escritora feminista se casó con Leonard Woolf, pero mantenía una aventura con la escritora Vita Sackville-West, abiertamente bisexual. Cuando escribió sobre la aventura y su matrimonio, Woolf dijo en su diario: "La verdad es que una tiene cabida para muchas relaciones''.Se cree que su novela, Orlando, es una carta de amor a su relación con Sackville-West.

Marsha P. Johnson

Marsha P. Johnson fue una mujer transexual negra, trabajadora sexual y activista que pasó gran parte de su vida luchando por la igualdad. Estuvo junto a Sylvia Rivera al comienzo de los disturbios de Stonewall y juntas fundaron S.T.A.R. Johnson fue una figura central al principio del movimiento de liberación gay en los años 70 en Estados Unidos.

Josephine Baker

La famosa artista de la Era del Jazz, Josephine Baker se identificaba como bisexual. Fue una de las artistas afroamericanas de más éxito en la historia francesa y usó su fama para defender la supresión de la segregación, negándose a actuar en locales segregados y hablando en la Marcha sobre Washington en 1963.

Karl Heinrich Ulrichs

Para muchos, Karl Heinrich Ulrichs es el pionero del movimiento gay moderno y la primera persona que "salió del closet" públicamente. Ulrichs era juez en Alemania, pero le obligaron a dimitir en 1854 cuando un colega descubrió que era gay, se convirtió en activista por los derechos homosexuales. Escribió panfletos sobre ser gay en Alemania y, el 29 de agosto de 1867, Ulrichs habló en Múnich en el Congreso de Juristas para demandar la igualdad de derechos legales para todas las sexualidades.

Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt dirigió el comité que redactó el borrador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas y promovió el activismo social durante y después de su estancia en la Casa Blanca. Estando casada con el presidente Franklin D. Roosevelt, se cree que Eleanor Roosevelt tuvo una aventura con la periodista Lorena Hickok, primera mujer cuyo nombre como autora apareció en la primera página del New York Times.

Simon Nkoli

Simon Nkoli fue un activista antiapartheid, por los derechos homosexuales y del VIH/SIDA, fundador de la Gay and Lesbian Organisation of the Witwatersrand (GLOW). En 1990, Nkoli y GLOW organizaron la primera Marcha del Orgullo de Johannesburgo. También desempeñaron un papel fundamental a la hora de convencer al Congreso Nacional Africano para que reconociera los derechos de los gays y las lesbianas del país. Cinco años después, Nkoli declaró que era seropositivo y empezó a trabajar para desestigmatizar el VIH/SIDA.

