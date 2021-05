Perforaciones, tatuajes, cuernos de unicornio y lenguas de serpiente

Se piensa que las modificaciones corporales son únicamente cambios artificiales, pero la vejez o el embarazo también modifican nuestro cuerpo, a pesar de ser una transformación temporal, explicó Esli, perforadora y modificadora corporal en El Podcast de Eva.

Las perforaciones y los tatuajes continúan siendo un tema tabú para muchas personas, pero también explicó la importancia de apropiarse del cuerpo. Una modificación se puede provocar de alguna manera por moda, pero una vez que estudias de tribus o diferentes culturas, o comprendes y conviertes tu tatuaje, perforación o modificación en algo propio se vuelve una parte esencial de ti, compartió Esli.

A pesar de esto, los estigmas sociales y religiosos aún son muy fuertes y en muchas ocasiones se ha dicho que las personas tatuadas, con perforaciones o que han "lastimado su cuerpo" no tendrán acceso al cielo, para todos aquellos que sean religiosos. Por otro lado, los juicios sociales muchas veces han señalado que las personas con tatuajes o perforaciones no encontrarán trabajo o se asume que fueron personas privadas de la libertad, "pero los tatuajes no tienen nada que ver con la pasión o profesionalidad de las personas", afirmó Esli.

Al modificar el cuerpo existen muchas posibilidades como la lengua bífida, ponerse un cuero, la expansión del cráneo, limar los dientes, extraer los pezones o quitar el ombligo; la perforadora también contó que lo más extraño que le ha todo realizar fue una expansión de uretra. Así que ya sabes, si tienes ganas de una perforación, tatuaje o modificación escucha El Podcast de Eva.