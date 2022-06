"Pensé que era mi alma gemela": despierta de coma, su prometido la abandonó

¿El amor lo puede todo? No siempre, una joven australiana de 25 años estuvo hospitalizada por un accidente automovilístico, al despertar recuerda que tenía nuevo, cuando lo intenta buscar, se da cuenta que la bloqueó incluso de sus redes sociales.

La joven de nombre Brie Duval, publicó en su cuenta de Tik Tok (@hotcomagirl1) cómo fue la separación y qué pasó cuando despertó.

PROMETIDO BLOQUEA A SU ENTONCES PAREJA

Brie radica en Canadá donde tuvo un fuerte accidente automovilístico que la mantuvo en coma por cinco meses.

La mujer cayó de un muro de contención de 10 metros de altura, debido a la gravedad del accidente rápidamente fue trasladada en avión al Hospital de Universidad de Alberta, en donde fue atendida los siguientes cinco meses después del accidente.

El accidente marcó su vida, también que su novio la haya bloqueado.

La joven tuvo derrame cerebral, sufrió lesiones graves en su columna, hemorragias cerebrales, fracturas de costilla y dientes rotos, también sufrió de un corazón roto después de que su prometido la abandonó en el momento más trágico de su vida.

Cuando despertó intentó marcarle a su novio, se cuenta que había sido bloqueada, contó al diario Mirror.

"NO HE SABIDO NADA DE ÉL DESDE QUE ESTUVE EN EL HOSPITAL"

"Finalmente me dieron mi teléfono y mi primer pensamiento fue llamarlo y ver si sabía lo que pasó. No había ido a verme", dijo Brie a The Mirror.

"Así que abrí mi teléfono para enviarle un mensaje cuando aparece un mensaje de esta mujer que dice que ahora estoy con [nombre de la pareja]. Se ha mudado conmigo y mi hijo, por favor no lo contactes".

"No he sabido nada de él desde que estuve en el hospital, me ha dejado completamente en el pasado. Así que ni siquiera sé por qué sucedió esto".

Ante ello, la mujer se sintió traicionada y herida por quien creía que era su alma gemela.

"Todavía estoy muy herida por sus acciones. No sé por qué lo hizo. Me siento tan herida que no puedo explicar el dolor que me ha causado. Después de cuatro años, estaba muy sorprendida, fuimos mejores amigos durante años. Nunca pensé que esto sucedería, especialmente en un momento tan terrible de mi vida. Creí que era mi alma gemela, pero pensé mal", dio a conocer la mujer mediante TikTok.

Brie tampoco pudo ver a sus padres, que estaban en Australia y no pudieron viajar debido a las restricciones del coronavirus.

Después de que el video se volviera viral en la plataforma con más de dos millones de vistas, fue eliminado por la usuaria. Ahora responde algunas dudas de sus seguidores.

Brie está en un proceso de recuperación por la lesión traumática que vivió.