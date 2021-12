"Pensaba que era algo que debía gustarme" Billie Eilish habla sobre el porno

"Me siento devastada de haber estado expuesta a tanto porno", señaló la cantante Billie Eilish en la entrevista que realizó para The Howard Stern Show.

La ganadora del Grammy, habló sobre su experiencia en el cosumo de pornografía. Durante la entrevista habló sobre cómo empezó a ver este contenido cuando sólo tenía 11 años, esto la hacía sentir "parte de los chicos", pero sólo le afectó física y mentalmente.

El porno impactó en la vida de Eilish debido a las imágenes violentas y el abuso que se muestra en este tipo de contenido, ella señala que esto la perjudicó tanto que esta relacionada con sus parálisis del sueño, su insomnio y sus terrores nocturnos. Además señaló que cuando inició su vida sexual, se dio cuenta que no estaba diciendo que no a las prácticas que no le gustaban o que no eran adecuadas., "fue porque pensaba que era algo que debía gustarme", expresó.

Fantasías falsas

La pornografía ha funcionado como sustituto de la educación sexual, sin embargo, las imágenes y las prácticas que se muestran en los contenidos porno gratuitos, no representan la realidad del sexo y en ocasiones, normalizan prácticas violentas y la falta de consentimiento, es decir el abuso sexual y la violación.

A su vez, replican estándares de belleza en los que la mayoría de las mujeres no encajamos, "la forma en la que se ven las vaginas en el porno es completamente loco. Las vaginas no se ven así. Las mujeres no nos vemos así. No somos así", expreso Billie Eilish durante su testimonio.

La cantante estrenó el videoclip de su canción Male Fantasy, donde habla sobre esta situación. Esta canción forma parte de su último álbum Happier Than Ever, y este es el primer video que dirige y edita ella misma.