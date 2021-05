Películas de Netflix sobre mujeres históricas

A lo largo de la historia han existido mujeres pioneras, revolucionarias y destacadas, sus historias han inspirado producciones cinematográficas en todo el mundo, hay algunas a las que se pueden acceder a través de servicios de streaming como Netflix.

Escritoras, deportistas o activistas, las historias de mujeres contadas a través del cine apoyan a la creación de referentes fuertes y feministas para las futuras generaciones. Conocer la historia de las mujeres que han tenido incidencia en los cambios políticos y sociales en favor de los derechos de las mujeres también es un acto de revolución.

Por eso, aquí te contamos sobre algunas películas en Netflix que hablan sobre mujeres que han marcado la historia:

1. Los adioses

Iniciemos por una película inspirada en una mexicana, Los adioses habla sobre la escritora mexicana Rosario Castellanos, sobre su postura política feminista, su vida personal y su incidencia en la política mexicana.

Los adioses fue rodada por primera vez en 2018 y fue dirigida por la mexicana Natalia Beristáin. Si te inspiran las mujeres escritoras, sin duda te gustará conocer a Rosario Castellanos a través de Los Adioses.

2. Radioactive

Recientemente Radioactive se posicionó como una de las películas más vistas del catálogo de Netflix, se trata de una película biográfica sobre Marie Curie, científica polaca que recibió dos Premios Nobel, y que fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París.

3. A Secret Love

Esta película narra la historia de amor entre Terry Donahue y Pat Henschel,jugadoras de la liga profesional de béisbol femenino e inspiró la famosa película, ambas tuvieron que ocultar su amor durante muchos años debido a la lesbofobia presente en sus tiempos.

4. Ladies Firts

Ladies First cuenta la historia de Deepika Kumari, mujer indú que se convirtió en la tiradora con arco más reconocida del mundo. La película narra las adversidades por las que Deepika tuvo que pasar, especialmente por el contexto de pobreza extrema en el que nació.

5. Nevenka

Aunque se trata de una serie documental y no de una película, Nevenka es un básico que no te puedes perder. Se trata de la historia del primer Me Too en español. Nevenka Fernández habló sobre la violencia, revictimización y discriminación que enfrentó en 2000, cuando denunció publicamente haber sido víctima de acoso sexual.

6. Lorena, la de pies ligeros

Este documental de Netflix cuenta la historia de Lorena Ramírez, la corredora rarámuri de México que se convirtió en una competidora destacada y captó la atención del mundo por correr con su atuendo tradicional indígena.

El documental fue dirigido por Juan Carlos Rulfo y ganó el Premio Ariel al Mejor Cortometraje Documental.