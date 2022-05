Paulina Rubio víctima de acoso en pleno concierto, "él me tocó"

En pleno concierto, en la gira Perrísimas Tour, Paulina Rubio fue víctima de acoso sexual por un guardia de seguridad.

El hecho sucedió cuando la Chica Dorada decidió bajar del escenario para cantar con el público el tema "Nena", que hizo a dueto con el cantante Miguel Bosé.

La cantante interrumpió la música para denunciar para la agresión de la que había sido víctima, le reclamó que en lugar de protegerla la violentó.

Paulina Rubio decidió parar el concierto. "Paren la música, paren la música", dijo y se dirigió directamente al sujeto y le dijo:

"Señor, usted me tocó"

"Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad".

Grupos feministas están en contra de tal agresión a la chica dorada, estas y otras muestras de apoyo no han dejado de llegar a partir de su presentación.





"Aquí no importa si eres famosa o no, somos mujeres y nadie nos debe tocar ni arriba de un escenario, ni en el transporte público ni en nuestras casas" se lee en uno de los comentarios.

"Cuando se burlan por nuestras marchas y manifestaciones pónganse a pensar que a una mujer muy exitosa en pleno concierto en vivo la acosan sexualmente, esta cabr*n lo que vivimos nosotras día a día. Nadie hace nada".

