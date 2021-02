“Paso cuarentena con mi cuñado y siento atracción sexual hacia él”

¿Cuántas familias han decidido pasar la cuarentena juntos para apoyarse en las tareas del cuidado? Algunas familias con hijos pequeños o madres solteras han decidido irse a vivir a casa de sus padres para que les ayuden con las tareas de cuidado o al revés.

Pero la interacción diaria, no sólo provoca conflictos, también atracción sexual hacia otros.

Este es el caso de una chica que escribió a The Guardian y confesó que se siente atraída sexualmente por su cuñado.

“Debido al coronavirus, me he quedado en casa de mi difunta madre con mi esposo y pequeños. Estos nos pareció buen idea porque podíamos compartir las tareas domésticas y el cuidado de los niños con la familia de mi hermana. El problema es que me siento atraída por mi cuñado. A esto se suma que desde que tuve mi segundo hijo ya no he tenido relaciones sexuales con mi esposo. ¿Cómo puedo acercarme a mi esposo y dejar de sentir la atracción con mi cuñado?”.

¿Qué hacer en este caso?

Pamela Stephenson Connolly, una psicoterapeuta estadounidense que se especializa en el tratamiento de trastornos sexuales, le aconsejó que lo principal es reconocerlo y establecer límites.

Stephenson señaló que en circunstancias normales, la tensión erótica aparece cuando hay un obstáculo de por medio.

“Como muchos otros, puedes sentirte inconscientemente atraído por un peligro. Lo que debes hacer es reconocer la emoción y límites firmes”, dijo Stephenson.

Dentro de las recomendaciones, la psicóloga le remendó evitar estar en un cuarto a solas con su cuñado y deje de fantasear con él. Fortalecer la relación con su hermana y sobrinos.

En cuanto a la relación con su esposo, le sugirió mejorar la relación con él, intentar despertar la vida sexual juntos. “Concéntrese en sus hijos, en establecer una rutina, haga ejercicio, calme su mente y mantenga segura a su familia. Todo esto pasará”, sugirió la psicóloga.

(Diana Juárez)

Con información de The Guardian