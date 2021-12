"Para ser buena feminista no hay que rayar monumentos": hombres

En los últimos años, la ola morada ha llegado al país como un tsunami, el feminismo se ha convertido en un movimiento de mujeres descontroladas que odian a los hombres. Por ello, en La Cadera Eva hemos revisado exhaustivamente las opiniones de algunos usuarios que nos dirán cómo ser una buena feminista.

"Para ser feminista no hay que rayar monumentos", nos dice Juan. A él no le parece que las falsas feministas se manifiesten por sus derechos de formas violentas, resalta que "esas no son formas porque dañan los monumentos". Preguntamos si tenía algún monumento preferido, a lo que respondió "no los conozco, pero esos monumentos se limpian con mis impuestos".

"Hay que ser tolerantes a todas las opiniones", dice Pedro respecto a las discusiones que ha tenido con otras mujeres que le han señalado sus actitudes machistas, aunque él menciona que ya está tomando un curso sobre nuevas masculinidades donde ha aprendido a hablar de menstruación con otros hombres, pues a las mujeres aún les da pena hablar sobre eso.

"Hay que separar la obra del artista", comenta Octavio, quien cree que no es justo querer castigar a Woody Allen por ser un violador y abusador sexual, ya que, sus películas han sido importantísimas para la historia del cine. Además menciona que para ser una buena feminista "hay que estar seguro de lo que dicen, porque luego las mujeres inventan puros chismes, digo, ¿dónde están las pruebas?".

"Hay que ser agradecidos", dice nuestro compañero Nacho, añade que en las manifestaciones "si ves a un compañero feministo en la marcha, míralo a los ojos, ponte frente a él y dile gracias. Nosotros siempre estaremos ahí para ti, pero también necesitamos ser reconocidos y protagonistos de la lucha porque no es solo es de las mujeres".

¡Caíste! Nosotras no necesitamos consultar la opinión de los varones sobre un movimiento que vivimos a diario por el simple hecho de ser mujeres. No tienes que ser perfecta para ser una "buena" mujer ni mucho menos una "buena feminista".

Nota del editor: Este material fue elaborado con motivo del Día de los Inocentes, celebrado el 28 de diciembre en México.