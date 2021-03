"Para modificar el sistema machista, lean", directivo de la SEP

Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue expuesto en redes sociales como mansplainer o machoexplicador tras recomendar a las mujeres leer para cambiar el sistema opresor.

Mansplaining: @MarxArriaga, director de contenidos educativos de la @SEP_mx



Felicitación al final del discurso más misógino y machista: la "No Primera Dama" @BeatrizGMuller



Mujeres de México: ¿siguen pensando que @lopezobrador_ y su gente están de su lado?



No hay peor ciego... pic.twitter.com/wYa6D6EguD — Mauricio Martínez (@martinezmau) March 31, 2021

"Mujeres si en verdad buscan modificar emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea. No esperen que su libertad llegue como un regalo, por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito el camino para su revolución".

En redes sociales, Eufrosina Cru, una política indígena zapoteca mexicana diputada local, dijo que la educación es sinónimo de libertad, no de condición.

La libertad es un regalo para todas y todos y aunque la educación es el arma más poderosa para entender que el respeto se construye en equipo, no tenemos que educarnos para ser respetadas. La educación es sinónimo de libertad, no de condición @MarxArriaga https://t.co/ddTuMMFJCb — Eufrosina Cruz (@EufrosinaCruz) March 31, 2021

Además se advirtió que el director está a cargo de contenidos educativos, "él decide lo que aprenden las y los niños del país", reclamó una de las usuarias.

Bueno, ahora que todos conocemos a @MarxArriaga, les recuerdo que está a cargo de CONTENIDOS EDUCATIVOS. Es decir, él decide lo que aprenden las y los niños del país. Al gabinete le vale porque sus hijos están en el Liceo y así, pero debiéramos EXIGIR su renuncia. Mínimo pic.twitter.com/QkrogVsXYZ — Jaina Pereyra (@jainapereyra) March 31, 2021

El video corresponde a un evento en Actopan, Hidalgo, el 21 de febrero del 2020, organizado por la Estrategia Nacional de Lectura, cuando todavía era titular de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura

El comentario del funcionario de la SEP se amplifica en redes, después de la convocatoria para el rediseño de libros de texto gratuito, en el que no se les paga de forma monetaria a los artistas, a cambio se muestra su trabajo en una exposición.

"Nuestro presidente no las engaña"

No sólo fue eso, el director general de Materiales Educativos señaló que el presidente no engaña a las mujeres.

"Nuestro presidente no las engaña. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. Uno cultura, lo cual les dará identidad y dos, educación, para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública", reiteró el funcionario.

Su comentario se viraliza después de que el presidente ha sido criticado por asegurar que la tipificación de feminicidio se hizo en su gobierno, cuando fue en 2012 cuando se agregó al Código Penal.

Al parecer, Arriaga no sabe que aún no se ha logrado una igualdad para las mujeres, por lo que la revolución feminista no está en los libros, apenas la estamos escribiendo. Cabe destacar que las instituciones incluso las educativas aún permea el sistema patriarcal, es decir, un sistema desigual para las mujeres.