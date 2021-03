Panam hace marketing con lucha feminista y critican en redes

Panam hace marketing con lucha feminista y las redes no perdonan

De las botas feministas de Liverpool en 2020, ahora salen los tenis Panam aprovechándose de la coyuntura del 8M, promocionando sus tenis con frases feministas que surgieron de una lucha social.

En redes sociales usuarias han criticado a la marca por monetizar una lucha que ha afectado a miles de mujeres.

Pero, dime tú, cuál era la necesidad de #Panam de hacer una campaña ridícula, con además, un "manifiesto" que dice ¡Ya superalo mujer! Sé más feliz que tu violentador

¿Cómo no se nos ocurrió antes?

Respecto a la estrategia de marketing, Jorge Russ, publicista y estudiante de doctorado en Comunicación dice: "Las únicas marcas que logran penetrar y ser aceptadas son quienes coherentemente han construido una reputación de verse involucrados en estos movimientos y cuya postura es estudiada, medida para mostrar la ´cara social del capitalismo´".

Si Panam no sabe, en México mueren al día 11 mujeres de acuerdo con la ONU. Y actualmente está un candidato a gobernador acusado de violación, aún sin cargos. Las frases que surgieron de la lucha feminista se van a un cartel de publicidad.

Colgarse de los movimientos sociales

"Vemos a marcas que nunca han estado involucradas con un bien común y que únicamente representan un estilo de vida. Aparece un movimiento al que se quieren subir para tratar de volverse visibles hacia un mercado muy complejo. De manera oportunista, se suben sin pensar en el argumento o discurso a amplificar y lo simplifican o minimizan. En este caso, hay una contradicción entre la cabeza de este anuncio con la representación. Es decir, la ideología en el mensaje es que no tiene ideología o sensibilidad frente a hechos y acciones reclamadas. El texto es ilógico y contradictorio. La forma no corresponde al contenido. La ideología no corresponde a la narrativa del anuncio", dice Russ.

"No hay nada peor como marca que ser desenmascarado por el oportunismo. Y esto fue así", exclama el experto en publicidad.

No es la primera vez que pasa. En 2020 Liverpool sacó sus botas "feministas", en redes sociales también fue señalado. Las mujeres señalaron que no quieren ropa feminista sino vivir sin violencia.

Alejandra Quesada sacó unas botas "feministas". Primero, es PROBLEMÁTICO lucrar con un movimiento que busca que dejen de asesinar mujeres. No queremos botas, blusas, ni mercancía: queremos vivir SIN VIOLENCIA.



"La reputación debe estar alineada con las estrategias, con la historia de la marca, y con sus acciones efectivas para justificar su razón de ser. Si una marca se ha definido por ser inclusiva, en tiempos en que esto no se apreciaba, tiene una razón de ser en estos momentos y puede decir de manera significativa: siempre he estado ahí diciendo y actuando esto. Storytelling y storydoing. La marca se vuelve consistente en su discurso y se vuelve algo significativo para la gente", explica Jorge Russ.

"No puedes vivir con una marca de tenis que nunca se ha preocupado más que ser cool y urbano que de repente se arrope con los mensajes de los colectivos feministas más aguerridos y pensar que vas a salir bien librado por ponerlos a tus tenis, o sea, simplificas y empaquetas un mensaje que no quiere ser empaquetado. Los mensajes sociales son mensajes cargados de vida propia e incontrolables. Puedes ser su aliado, pero no te puedes apropiar de ellos", recalca.