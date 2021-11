Páginas para encontrar información sobre poliamor y no-monogamias

Romper con los mitos del amor romántico no es algo sencillo, especialmente cuando se trata de cambiar nuestra perspectiva sobre la monogamia. Se nos ha enseñado que para que el amor sea real debe ser únicamente entre dos personas, una idea refutada por los movimientos poliamorosos que cada día se hacen más fuertes.

Las parejas ya no son como las de antes, ya no ven el matrimonio y la paternidad como el único objetivo del amor y sobre todo, experimentan una forma de amar más libre. Cada vez son más las personas que se cuestionan sobre la monogamia y buscan crear lazos sexo-afectivos con más de una persona.

¿Tú qué piensas? ¿Te gustaría estar en una relación poliamorosa? ¿Te gustaría tener la oportunidad de salir, amar y relacionarse sexualmente con más de una pareja? No es una utopía, las relaciones poliamorosas y no-monógamas existen y son diversas, todo depende del esquema relacional y los acuerdos de las personas involucradas.

Es importante advertirte que entrar en el mundo del poliamor no es un proceso sencillo, requiere mucha reflexión e información porque busca crear formas de relacionarse éticamente con otras y otros. Afortunadamente, la comunidad poliamorosa ha hecho uso de los espacios en internet para generar conversación y difundir información, aquí te contamos sobre algunos sitios que puedes visitar:

1. Gotitas de poliamor

Gotitas de poliamor es un sitio creado por Jaime Gama, psicoterapeuta especializado en relaciones éticas monógamas y no monógamas. A través de su blog y sus redes sociales, difunde información sobre relaciones éticas y poliamor, creando reflexiones que no te puedes perder, ya sea que busques una relación poliamorosa o no.

2. Poliamor en México

Poliamor en México es una página de Facebook que no solo difunde información sobre poliamor y relaciones no monógamas. También crea y difunde eventos y conversatorios para una amplia comunidad que han formado a lo largo del tiempo.

3. Punk Relacional

Si lo que buscas es información sobre poliamor desde una perspectiva feminista no te puedes perder este podcast. Punk Relacional está disponible en spotify, donde hablan sobre diversas cuestiones relacionadas con la no-monogamia. Además se mantienen activas en su Instagram y ofrecen talleres para quienes estén interesados en conocer más sobre poliamor.

4. Poliactivismo

A través de sus redes sociales, la poliactivista Alba Centauri difunde información charlas y talleres en torno a las relaciones éticas y el poliamor.

Ahora que conoces todas estas páginas, ¿te atreves a cuestionar la monogamia en las relaciones afectivas?

5. Polifeminismo

Para una mezcla sobre poliamor y feminismo, polifeminismo es la opción. Se trata de un sitio web en el que podrás acceder a diversas reflexiones y charlas virtuales.