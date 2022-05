Padre de Debanhi crea canal desmentir "fake news" de su hija

Mario Escobar abrió un canal de Youtube es para informar sobre los avances del caso y desmentir la información falsa que surja sobre la investigación de la muerte de su hija.

En su primer video, publicado el 5 de mayo de 2022, agradeció el apoyo de todos los que están pendientes del caso.

"Les agradezco de todo corazón todo el apoyo que me han dado, a toda la gente, que es infinita y que sería imposible decirle a toda esa gente muchas gracias; lo que sí les puedo decir es que no vamos a quitar el dedo del renglón. Muchas bendiciones", fueron las palabras con las que Mario Escobar publicó su primer video en YouTube.

Ese mismo día también subió el segundo video hablando del hallazgo de la credencial de su hija en los condominios a 17 kilómetros de distancia del motel Nueva Castilla, donde fue hallado el cuerpo de Debanhi.

En el transcurso de la grabación se hace un espacio para hablar sobre las amenazas de muerte que recibió y explicar la presencia de un guardaespaldas.

AVANZA LA INVESTIGACIÓN; EXIGEN JUSTICIA

En uno de los primeros videos, explica que exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado, proceder legalmente contra los propietarios de la empresa transportista Alcosa, por obstruir las investigaciones sobre la desaparición y muerte de su hija, al no entregar un fragmento de unos ocho minutos, donde aparecería la joven estudiante de Leyes.

"Debemos tener conciencia de que a nivel local, nacional o internacional, ya no queremos que sigan los feminicidios", acusó el padre de Debanhi.

Insistió en su convicción de que Debanhi no murió accidentalmente al caer a la cisterna del motel Nueva Castilla, sino que la asesinaron en otro sitio y ahí colocaron el cadáver. Asimismo, exhortó a las autoridades a ejercer sus facultades para realizar una investigación adecuada, ya que "no es posible que gente que no tenemos estudios y que sí tenemos estudios aportan más evidencias a la investigación", señaló.

En ese sentido, mencionó que espera que cuando se esclarezca la verdad de lo que ha sucedido alrededor del caso de su hija, se sancione a los funcionarios y funcionarias que han cometido revictimización con la familia y Debanhi. También acusó a la Fiscalía especializada en feminicidios de haber filtrado videos que estaban en cadena de custodia, la cual no fue respetada.

Adelantó que cuándo él y sus abogados den a conocer los resultados de la autopsia independiente, que son muy diferentes a lo que se asentó en la necropsia oficial, el caso puede dar un vuelco determinante y se aclare plenamente para que haya justicia.

El canal con el nombre "Mario Escobar" cuenta con 144, 000 suscriptores. Los videos publicados han alcanzado más de 100 mil visualizaciones en menos de una semana.

