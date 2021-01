Orgasmos en los sueños

¿Recuerdas ese sueño erótico que llegaste a creer como realidad? ¿Te despertaste más relajada y feliz? ¿Cumpliste una fantasía sexual dormida? Los sueños húmedos en las mujeres son completamente normales, las encuestas revelan que el 70% de las mujeres los han vivido a lo largo de su vida y el 5% de mujeres afirman haber tenido su primer orgasmo mientras soñaban.

Los sueños húmedos suelen ocurrir durante la fase REM del sueño, que corresponde a cuando estamos profundamente dormidas. En esta etapa la sangre fluye con más fuerza hacia ciertas áreas del cuerpo, especialmente los genitales, al igual que cuando estamos excitadas y tenemos sexo.

La psiquiatra y terapeuta sexual Madeleine C. Castellanos explica que el cerebro reconoce el flujo sanguíneo en los genitales y lo interpreta como excitación sexual. En esta etapa el cuerpo se encuentra sumamente relajado lo que permite a la mente crear esta situación placentera y experimentar un orgasmo nocturno. "Los sueños sexuales y orgasmos pueden ser más intensos a los que experimentamos conscientemente", afirma la terapeuta sexual.

¿Nunca has vivido un orgasmo?

La sexóloga Francisca Molero del Instituto Clínico de Sexología en Barcelona afirma que en los casos de mujeres que no han experimentado un orgasmo no tiene mayor inconveniente ya que los orgasmos se pueden observar en películas y series y así influir en el inconsciente. Es decir, sentirse excitada en medio de la noche es natural.

Si estas teniendo un sueño erótico es posible despertar húmeda o con lubricación vaginal. Cualquier mujer puede llegar a sentir orgasmos nocturnos, este o no experimentada sexualmente. Los sueños húmedos pueden suceder y no terminar en orgasmo, en ese caso lo único que se experimenta es lubricación vaginal extra por la mañana que ayuda mucho a tu salud. No te asustes o avergüences si tienes sueños húmedos; disfruta tu sexualidad en cada momento y ten la mente abierta para experimentar nuevas fantasías sexuales.

