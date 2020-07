Organizaciones reúnen sus propios datos sobre violencia de género

Existe una dificultad para las organizaciones civiles de acceso a los datos reales y registros oficiales permanentes de información que permiten medir el impacto y la violencia ejercida contra las mujeres, afirmó Estela Sánchez Canto, miembro de Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género, de Campeche (REDMYH) durante la conferencia semanal de Nosotras Tenemos Otros Datos.

Durante la conferencia "Situación de la Violencia contra las mujeres y niñas" transmitida por en Facebook live Nosotras Tenemos Otros Datos, representantes de organizaciones de la sociedad civil manifestaron su necesidad de recabar sus propios datos sobre violencia contra las mujeres, debido a una inconsistencia entre los datos oficiales y las problemáticas particulares que viven las mujeres a diario en sus entidades.

La representante de REFMYH señaló que en Campeche existen diferentes tipos de violencia, lo que ha llevado a la realización de monitoreo de medios de comunicación con la intención de tener un mejor acercamiento a los datos reales de violencia en la entidad, dijo "la violencia que se maneja en los medios de comunicación, no figura realmente en las cifras y datos oficiales de Fiscalía General del Estado, del Secretariado Federal de Seguridad, esta inquietud nos lleva a visibilizar las problemáticas reales que viven día con día las mujeres en el Estado".

La ponente afirmó que debido a la presencia de población maya, indígena, existe un tipo de violencia particular relacionada con la comunidad, y que no siempre es contada dentro de las estadísticas. Por medio del monitoreo de medios, han podido identificar la violencia comunitaria que viven muchas mujeres en el estado. Gracias a esta medida, durante 2019, se identificaron 147 notas sobre casos de violencia contra las mujeres en Campeche, en las cuales el tratamiento de la nota es amarillista y estigmatizante.

Estela Sánchez dijo que con el monitoreo de medios buscan identificar la violencia feminicida, "el Estado de Campeche en algún momento llegó a decir que no había violencia feminicida en el estado, con los datos que recabamos de las notas periodísticas nos damos cuenta que sí hay" la representante de Campeche, señaló que la deficiencia de investigación del ministerio público provoca que no se realicen las investigaciones como feminicidio y por eso no existen datos oficiales al respecto, pero eso no quiere decir que no existan.

Además, Estela Sánchez, denunció, como parte de su ponencia, las deficiencias del proceso de denuncia por violencia de género en Campeche, debido que el Estado está omitiendo la gravedad del asunto, con excusa de la pandemia. Señaló que no se está dando la atención necesaria a las víctimas que llegan a los Centros de Justicia para Mujeres, el ministerio público refiere que no las pueden atender. Señaló que incluso cuando reportan a la policía que se encuentran en una situación de peligro les dicen que no es una cuestión de urgencia y deben esperar a que termine a pandemia, otra excusa es la falta de personal.

Afirmó que como organización de la sociedad civil, el monitoreo y seguimiento es uno de sus ejes que les ayudan a continuar porque en las cifras oficiales se demuestra una especie de invisibilización de crímenes contra la mujer, "tratan de tapar la ineficiencia estatal con números maquillados, pero gracias a la sociedad civil organizada, damos cuenta de que vivimos una realidad totalmente distinta" dijo Estela Sánchez.

Además, la ponente afirmó que esos datos también ayudan a tener incidencia en las instituciones de impartición de justicia "si no tenemos datos reales sobre la situación de la vida de las mujeres en el estado no podemos tener políticas públicas efectivas".

Por su parte, Lucero Circe López de Humanas sin violencia AC, de Michoacán, indicó que su organización también realiza investigación para recabar datos sobre la violencia contra las mujeres en Michoacán. Con base en los datos desarrollados a partir de notas periodísticas han identificado particularidades en las problemáticas de las mujeres michoacanas, como la relación con el narcotráfico, la situación de mujeres jornaleras.

"Ahora enfrentamos un asunto no solo de control de venta de drogas, las mujeres venden drogas, pero no solo las venden, consumen drogas y son violentadas. Eso complejiza aún más el panorama de cómo vamos a actuar y qué se va a hacer institucionalmente para no dejar a esas mujeres" dijo Circe López

Además, atendiendo a las particularidades de los problemas en Michoacán, el análisis les ha permitido observar el porcentaje de homicidio de mujeres con características de ejecución, cuestión relacionada con el narcotráfico.