"Orden contra Cuauhtémoc Gutiérrez es apenas un paso", Ulloa abogada

Con anuncios de periódico en Aviso Oportuno donde solicitaban edecanes, es como funcionaba la red de trata de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI capitalino, señala Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).

"Apenas se emitido la orden de aprehensión contra el exdirigente del PRI y cuatro personas más. Este es apenas un paso, con esto aún no se ha hecho justicia para las víctimas", dice Ulloa, en entrevista para La Cadera de Eva. "Aún falta la reparación del daño para ellas", agrega.

Lee: Cuauhtémoc Gutiérrez solicita amparo; delitos en su contra son graves

A unas horas de que se diera a conocer que la orden de captura Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre solicitó un amparo para evitar que se cumplimente cualquier detención contra su persona.

El juez solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informar sobre las investigaciones que se llevan a cabo y fijó para las 10:00 del 29 de marzo para la celebración de la audiencia

La orden también fue en contra de Sandra Esther Vaca Cortez, excolaboradora de líder priista y hoy diputada local por ese partido. Para Teresa Ulloa la resolución del juez no fue suficiente.

La acusación contra Gutiérrez de la Torre estuvo en proceso más de cinco años. En un principio, Murillo Karam les dijo que no quería meterse con el ex líder del PRI, comentó Ulloa, quien considera que se pudo resolver la demanda contra la red de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por el apoyo de la actual Fiscal, Ernestina Godoy.

"Metían amparos y amparos, y en principio nos perdíamos, metíamos recursos de revisión, ganábamos la revisión nos regresaban con el juez, volvían alegar. Me decían que yo no representaba a las víctimas, volvíamos a ir al colegiado, volvíamos a ganar y así estuvimos cinco años", dice la abogada.

Lee: Por negligencias, reabren caso de trata contra Cuauhtémoc Gutiérrez

Fue hasta el año pasado que se ordenó abrir la investigación. "Ahora pudimos avanzar, aunque tiene interpuestos amparos. Me denunció de delitos que no cometí. Afortunadamente esas denuncias ya se fueron al archivo porque no hay evidencia. Hoy avisaron que ya había cinco órdenes de aprehensión", señala Ulloa.

Ulloa comenta que del caso se tiene registro desde el 2013. Incluso en 2014 una reportera de Aristegui Noticias se infiltró como edecán para conocer como operaba la red. La reportera respondió a un anuncio publicado en el que se solicitaban "edecanes", y acudió a la sede del PRI-DF, donde fue citada para entrevista, y pasó por todo el proceso de reclutamiento para ingresar a la "red" de edecanes.

Teresa Ulloa señala que aún no se ha emitido sentencia. Sin embargo, ya se congelaron cuentas bancarias, se giró alerta migratoria y ficha roja de Interpol.