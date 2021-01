Oprah Winfrey, una mujer que hace historia

La periodista, conductora, productora de televisión, empresaria y activista Oprah Winfrey hoy cumple 67 años. Según la revista Forbes es la persona afroamericana más rica del siglo XX. En 2005 fue nombrada por la misma revista como la mujer más poderosa del año y en 2014 estuvo en la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Winfrey es una mujer que ha tenido un gran impacto en la lucha de género y ha transmitido su postura a favor de la igualdad a través de sus discursos y acciones.

Su influencia en el mundo del espectáculo ha sido muy grande y te compartimos cómo es que Oprah Gail Winfrey ha hecho historia.

Winfrey nació en Milwaukee, Mississippi. Durante su infancia fue víctima de violencia sexual y tras quedar embarazada a los 14 años perdió a su bebé días después del nacimiento.

Años después se fue a vivir a Nashville con Vernon Winfrey, hombre que considera su padre, y su vida cambió. Mientras estudiaba Comunicación en la Universidad de Tennessee trabajó en una televisora local como la primera afroamericana locutora de un informativo, poco a poco se abrió camino y en 1986 creó su propia productora y programa "The Oprah Winfrey Show".

Oprah y la lucha feminista

En 2018 Winfrey fue la primera mujer negra en recibir el premio Cecil B DeMille, que celebra la trayectoria, en los Globos de Oro. Ese mismo año nació el movimiento Me Too en la industria cinematográfica y actrices denunciaron casos de acoso y abuso sexual perpetuados por productores, directores y actores.

Durante la ceremonia de los Globos de Oro Oprah dio un discurso estremecedor apoyando la lucha feminista y ocasionando que todo el público la ovacionara de pie. "Estoy especialmente orgullosa e inspirada por todas las mujeres que se han sentido suficientemente fuertes y empoderadas para hablar y compartir sus historias personales", expresó Winfrey.

Habló sobre las miles de mujeres que son trabajadoras domésticas (como lo fue su madre), maestras, secretarias, jornaleras, empleadas de fábricas, medallistas olímpicas o actrices que han soportado años de abuso y acoso porque tienen hijos que mantener, cuentas que pagar y sueños que perseguir.

En el mismo discurso señaló que la cultura que ha sido dirigida por hombres con poder ya ha cambiado y que las mujeres están alzando la voz para que ninguna otra vuelva a decir "Me Too".

Oprah y la lucha racial

Un año después, en 2019 Oprah Winfrey produjo la miniserie en Netflix "When They See Us" que relata el caso de "Los cinco de Central Park". Un grupo de jóvenes afroamericanos que fueron detenidos durante años por un crimen que no cometieron.

La serie reveló la crueldad del sistema de justicia estadounidense y la discriminación racial. La producción fue dirigida por Ava DuVernay y refleja cada momento de injusticia que los cinco jóvenes vivieron desde el 19 de abril de 1989.

Oprah Winfrey se ha caracterizado por ser una voz influyente en Estados Unidos. Es una mujer que ha expresado su postura y luchado a favor de los derechos de las mujeres y las personas afroamericanas.