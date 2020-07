ONG piden claridad sobre recortes que afectan atención a mujeres

A más de un mes de haber sostenido una video reunión con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Amnistía Internacional (AI) lanzó un llamado urgente para enviar correos electrónicos y tuits a la funcionaria tras no haber recibido respuesta, a la fecha, a la petición que hicieron a finales de mayo para que se les informe con claridad, qué recortes presupuestales podrían afectar la atención a las mujeres víctimas de violencia.

"Amnistía Internacional impulsa una Acción Urgente a nivel mundial, en la que activistas pedirán al gobierno mexicano garantizar que todos los programas que atienden a las mujeres violentadas sigan teniendo los recursos que les permitan continuar con su labor fundamental". Y agrega, "miles de personas en todo el mundo, podrán enviar cartas y mensajes de correo electrónico a la Secretaría de Gobernación, solicitando que se dé prioridad a la protección de los derechos de las mujeres, se garanticen recursos para las CAMIs y otros programas destinados a atender a las mujeres que viven violencia durante la pandemia y a lo largo de todo el año 2020".

En la reunión virtual que sostuvieron el 22 de mayo, la secretaria Sánchez Cordero afirmó a AI, las CAMI´s y las Red Nacional de Refugios, que "nosotros no nos hemos quedado cruzados de brazos, hemos tocado puertas y alternativas de recursos en organizaciones internacionales, embajadas, la Unión Europea, en fin. No queremos decirles que tenemos todo resuelto, no. No está todo resuelto, hay una incertidumbre sí, tenemos que partir que nuestro presupuesto es incierto, que hay una crisis económica y de salud; tenemos que estar conscientes de esta situación si no, no vamos a avanzar, debemos hacerlo con un dialogo crítico".

Incluso, hace dos semanas, en una rueda de prensa, Sánchez Cordero afirmó que los recursos para el combate a la violencia contra la mujer, están garantizados. Pero no aportó mayores detalles al respecto.

Amnistía Internacional afirmó en comunicado que "a la fecha, no ha sido posible tener otra reunión con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, pese a que en el encuentro con su titular, del 22 de mayo de 2020, se acordó hacer reuniones mensuales para dar seguimiento al tema". Y sugirió el siguiente modelo de carta para la funcionaria:

Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila Secretaria de Gobernación

Abraham González 48, Juárez,

Cuauhtémoc, 06600

Ciudad de México, CDMX secretario@segob.gob.mx

Twitter: @M_OlgaSCordero @SEGOB_mx

Sra. Secretaria Sánchez Cordero: He tenido conocimiento de que el gobierno mexicano ha suspendido el apoyo a las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (CAMI) a causa de la pandemia de COVID-19. Apreciamos los esfuerzos realizados por el gobierno para responder a la pandemia; no obstante, la protección de los derechos de las mujeres en estos tiempos es esencial, y debe ser una prioridad dentro de su Secretaría. El recorte de los fondos para las CAMI y cualquier otro servicio que prevenga la violencia y apoye y atienda a las mujeres que han sido víctimas de violencia pone a miles de mujeres mexicanas en situación de riesgo y restringe su derecho a vivir sin violencia.

La instamos a dar prioridad dentro de la Secretaría a la protección de los derechos de las mujeres, garantizando recursos para las CAMI y otros programas destinados a proteger a las mujeres frente a la violencia durante la pandemia.

Atentamente,

[NOMBRE]".

"Luces de ayuda"

Es el nombre de la campaña que Colectivo Constelación lanzará mañana y que la Red Nacional de Refugios acompañará, para informar a las víctimas de violencia sobre las ayudas que pueden recibir. El objetivo, señalaron en comunicado es "dar un mensaje de apoyo y una posible salida a quienes viven una situación de violencia, hacer un pronunciamiento colectivo para garantizar los servicios integrales de atención a la violencia y su continuidad de manera efectiva y en apego a los derechos; y involucrar a la comunidad a unirse a una cultura de cero tolerancia a cualquier forma de violencia de género".

Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios, reiteró que "debido al confinamiento por el covid-19, se ha registrado un alza de 80 por ciento en las llamadas de auxilio por violencia contra la mujer, aunado a 11 feminicidios cada día, ya que la violencia y los feminicidios no están en cuarentena". Y recodó que el "40 por ciento de la violencia o feminicidios se cometen por alguna persona cercana a la víctima dentro de los propios hogares, y el 25 por ciento de los feminicidas tienen una relación consanguínea con la víctima".