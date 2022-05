ONG documentan abusos sexuales por parte de elementos de la Guardia Nacional

"No hemos denunciado porque no sabemos dónde (...) pero la preocupación que tengo es el refugio (asilo) y qué voy a comer con mis hijos. Seguro, si las haitianas denunciamos (las fuerzas de seguridad) pueden hacer algo para que no nos den el refugio", señaló una solicitante de asilo haitiana víctima de abuso sexual.