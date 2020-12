Ola de protestas feministas crece en dos años de gobierno de la 4T

La oleada de protestas feministas ha crecido durante el gobierno de la Cuarta Transformación. La marcha del 16 de agosto del 2019 contra el abuso a una menor por cuatro policías de Azcapotzalco fue un parteaguas en la historia feminista del país, se destacó por las pintas y cristalizaos a las estaciones del metrobús a modo de protesta.

"No me cuidan, me violan", fue uno de los gritos que caracterizó la marcha del 16 de agosto en la que el presidente Andrés Manuel condenó la violencia y el vandalismo que se registró, aunque respaldó la decisión de la jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Después de la marcha feminista del viernes 16 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la violencia y el vandalismo que se registró, aunque respaldó la decisión de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de no usar la fuerza pública.

La marcha del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, se caracterizó por ser una marcha masiva, en la que se registraron alrededor de 80 mil asistentes. Al siguiente día, 9 de marzo se llevó a cabo el paro feminista, encabezado por Brujas del Mar.

La declaración del presidente Andrés Manuel, que "ni tenía en mente" lo del paro feminista, fue marcando su posicionamiento ante el movimiento feminista, que organizaciones y activistas han denunciado.

Enfrentamiento policías y feministas

El 28 de septiembre del 2020, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Seguro, las asistentes a la marcha en la Ciudad de México fueron encapsuladas.

"Lo que sucedió ayer 28 de septiembre va a quedar grabado no como el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, sino como un Día Nacional de la Represión Machista contra las Mujeres", dijo para La Cadera de Eva, Frida Gómez, activista y Feminsita.

Este fue el antecedente para que en la marcha del 25 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres no hubiera policías durante la marcha. Sin embargo, al final llegaron los ganaderos debido a que el Bloque Negro realizó pintas en el Palacio Nacional y tuvo enfrentamientos con el Frente Nacional Anti-Amlo (Frenaa).

AMLO ha señalado al conservadurismo como responsable de las protestas feministas

El presidente López Obrador ha relacionado las luchas feministas con el conservadurismo. Tras la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ahora Okupa casa de refugio Ni Una Menos, el presidente condenó la intervención de los cuadros de personajes históricos, diciendo que quien afecta la imagen de Madero "o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente o es un conservador".

En la presentación de su segundo informe de gobierno, el presidente solo mencionó la palabra "mujer" en una ocasión, refiriéndose a la mujer indígena que se convertiría en la títular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

AMLO achaca violencia contra la mujer al neoliberalismo

El presidente afirmó en la conferencia matutina del 25 de noviembre, que la violencia contra las mujeres es producto de una descomposición social y moral provocada por el neoliberalismo.

En la misma conferencia, le preguntaron al presidente si consideraba que las causas del homicidio y el feminicidio eran las mismas, a lo que respondió: "En general sí, porque ha habido mucha desintegración de las familias, mucha pérdida de valores".

Feminicidios, la doble pandemia en México

En México, 10 mujeres mueren a diario por agresiones intencionales, registró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el país, el nivel de impunidad es de 51.4% en feminicidios y de 89.6% en homicidios dolosos, reveló un estudio de la asociación Impunidad Cero.

Desde 2015, el delito de feminicidio incrementó un 137.2%. Además, legisladoras y organizaciones feministas han advertido que existen inconsistencias en los criterios de las fiscalías para clasificar los delitos. En 2020 se registró un total de 2,463 feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

En 2019 hubo 3,834 muertes violentas de mujeres, pero sólo 26.4% se indagaron como feminicidios. Cabe destacar, que fue a principios de año cuando Gertz Manero propuso una reforma al Código Penal federal para que todos los homicidios violentos de mujeres sean investigados como feminicidio, la cual fue rechazada.

María Salguero, feminista, investigadora y creadora del mapa de feminicidios en México, advirtió de un nuevo patrón de violencia hacia las mujeres,en el que grupos criminales usan los cuerpos de las mujeres para enviar mensajes amenazantes o de advertencia.

"La pugna por el control de los territorios también se está escribiendo en los cuerpos de las mujeres", declaró Salguero. Por ello, la investigadora hace un llamado a tipificar estas muertes como feminicidio.

Aumento de la violencia durante la pandemia

Durante esta pandemia por covid-19, las llamadas al 911 por violencia intrafamiliar han superado las del 2019. En marzo se registró un mayor número de llamadas, 26,771. El gobierno de la Cuarta Transformación tardó en accionar con la campaña "no estás sola", replicando el nombre de la maraña de la Red Nacional de Refugios (RNR).

Al respecto, Mariana Dunyaska, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) y Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR). En su momento aplaudieron el programa "No estás sola"; sin embargo, señalaron que sería importante que el esfuerzo fuera colaborativo y se tuviera en cuenta otras iniciativas y herramientas que ya existen para enfrentar este problema, como el de la Red.

Los estados que tuvieron mayor llamadas de emergencia fueron Chihuahua con 38 mil 059, el Estado de México con 33 mil 044 y la Ciudad de México con 29 mil 734.

Aumento de las labores de cuidado

La pandemia por covid-19 agravó la situación de las amas de casa, sus tareas aumentaron, emplearon 39 horas extra en las labores de cuidado, de acuerdo con datos del reporte de. Acción Ciudadana, en el que también se registró que 28% de las personas que han muerto por covid-19 en México, eran amas de casa.

A este contexto, se le suman las declaraciones del presidente López Obrador, al señalar que son las mujeres quienes deben encargarse de las labores de cuidado. "Hago un llamado para que cuidemos a nuestras familias a los adultos mayores, ya lo hacemos, pero ahora debemos de aplicarnos más, es un hecho conocido que, sobre todas las hijas cuidan a los padres, los hombres podemos ser más desprendidos, pero las hijas están siempre pendientes de sus madres, de sus padres", dijo en una de sus conferencias de prensa.

Mujeres invisibles en el presupuesto

Desde el inicio de la administración del actual gobierno se ha observado una tendencia a eliminar presupuesto en temas de igualdad entre hombres y mujeres, como la eliminación del apoyo a las estancias infantiles y la eliminación del programa de comedores comunitarios. La aprobación del presupuesto 2021 deja en evidencia la falta de compromiso del actual gobierno con la igualdad de género.

El Anexo 13 del presupuesto contiene las erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres, aunque hay un aparente incremento en el presupuesto de dicho anexo, feministas y diputadas han señalado que la mayoría del dinero se lo llevan programas cuya finalidad no es precisamente combatir la desigualdad entre hombres y mujeres.



"Aunque aparentemente hay un aumento en el anexo 13, que es donde vienen los programas dirigidos a la igualdad entre mujeres y hombres, lo cierto es que solamente los presupuestos que aumentan son los de programas de bienestar dirigidos a adultos mayores y Sembrando Vida" comentó la diputada Martha Tagle en entrevista para La Cadera de Eva

Les comparto una análisis que hicimos sobre disminuciones reales en #Anexo13 con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, en amarillo pueden identificar disminuciones sustantivas y en rojo los programas que han dejado en ceros.

Las mujeres no somos prioridad #PEF2021 pic.twitter.com/XeI4tlKdki — Martha Tagle (@MarthaTagle) November 11, 2020

Un análisis realizado por las organizaciones MIRA y MIRA Pensadoras Urbanas develó una inequivalencia entre la población femenina y presupuesto destinado a programas para las mujeres. Las mexicanas representan más del 50% de la población, y a pesar de ello, solo se ha destinado el 2.8% del gasto programable en 2021 al Anexo 13, pero más del 46% de este gasto está destinado a pensiones para mujeres mayores.

Te puede interesar Misoginia en el poder

La aprobación del presupuesto 2021 representó el recorte a programas como las escuelas de tiempo completo y los comedores comunitarios. También se vieron gravemente afectados los programas de salud sexual y reproductiva y programas de prevención de la violencia contra las mujeres, que de acuerdo con lo explicado por la diputada Tagle, están básicamente desaparecidos en el presupuesto 2021

El análisis realizado por MIRA y MIRA Pensadora Urbanas, revela que el Programa de Alertas de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) quedó 16% debajo del presupuesto asignado el año anterior.

Recortes a los programas de salud

Los recortes han afectado también programas de salud dedicados a las, lo que ha derivado en afectaciones directas a la salud de las mexicanas, especialmente en el contexto de la pandemia por covid-19. La muerte materna ha crecido de 3% a 34% y debido al coronavirus la muerte materna asociada al covid-19 se triplicó en julio del 2020.

De acuerdo con información de SEMMÉXICO, en los primeros dos años de la denominada Cuarta Transformación, se cerraron las casas de emergencia obstétrica, desaparecieron dos programas fundamentales para la atención de cánceres femeninos.



Un análisis realizado por el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, detalló que se recortó el 24% del presupuesto destinado a programas de salud de las mujeres, lo que afectó principalmente la atención de cáncer y las acciones para erradicar la violencia obstétrica.

Aborto, pendiente en la agenda de Morena

A pesar de que la despenalización del aborto fue un tema impulsado por MORENA durante el periodo de campaña electoral, a dos años del inicio de la 4T, el aborto sigue siendo penalizado en la mayoría del país.

En 2019 Oaxaca se convirtió en la segunda entidad federativa en despenalizar el aborto, y aunque la Norma Oficial Mexicana (NOM-046), permite el acceso al aborto por violación en todo el país, el acceso de las mujeres a este derecho se ve obstaculizado por la falta de información de ciudadanas y autoridades. Así que aún hay temas pendientes en la agenda de las mujeres a resolver por la 4T.