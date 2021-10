Ofrendas a víctimas de feminicidio, una reapropiación de la tradición

"Igualmente, pienso que al ser una tradición que ha sido muy impulsada estatalmente y comercialmente, estas ofrendas sirven en buena medida para visibilizar los procesos de búsqueda de justicia para las mujeres. Es decir, no sólo son una ofrenda física que honra la vida de aquellas mujeres víctimas de feminicidio, sino también una ventana para visibilizar sus casos con una forma más entendible y sensible. Son ofrendas a sus hijas asesinadas porque las ofrendas las pensamos siempre desde lo familiar, y lo vinculamos directamente con esta parte afectiva, pero no por eso menos política", agregó.