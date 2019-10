Oaxaca, el estado pionero de la marea verde en el país

¡ASESINAS! ¡PECADORAS!... ¡MI CUERPO MI DECISIÓN! ¡LA DESPENALIZACIÓN SERÁ LEY!Entre gritos de condena y otros de aliento, las diputadas llegaban al Congreso de Oaxaca para un debate que marcaría la historia del feminismo en México. "Ha sido increíble. La verdad es que nunca dimensionamos el impacto que iba a tener", comenta la diputada de Morena, Hilda Pérez Luis, para El País.

El pasado miércoles 25 de septiembre, se aprobó la despenalización del aborto en Oaxaca con 24 votos a favor y 12 en contra, haciendo de este el segundo estado en despenalizar la interrupción del embarazo por cualquier causa durante las 12 primeras semanas de gestación.

Durante una entrevista para Imagen Radio, la diputada afirmó que este hecho fue "histórico para las mujeres de Oaxaca. Es una lucha feminista de hace muchos años. Hace 10 años se presentó esta iniciativa sin embargo no se contaba con el contexto político para poder hacerla realidad", aseguró Hilda Pérez Ruiz.

Según las cifras oficiales de la Dirección General de la Epidemiología de la Secretaría de Salud, en Oaxaca, (uno de los estados con mayores índices de marginación y pobreza), más de 9000 mujeres se someten a abortos clandestinos cada año, haciendo de esta la tercer causa de muerte entre las mujeres oaxaqueñas (y la cuarta en la escala nacional). Aunado a esto, desde 2016, alrededor de 20 mujeres han sido encarceladas por someterse a abortos sin importar el contexto detrás de su decisión.

Mujeres de acción: activistas pelando por los derechos de todas





"Si a mí hace un año me hubiesen contado esto, lo hubiera dudado", dijo la coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Mayra Morales, para El País, quien a sus 35 años es miembro del colectivo feminista Marea Verde, con una trayectoria de 10 años trabajando con sus compañeras para asegurar los derechos de miles de mexicanas. "Parecía que teníamos que esperar a que se resolvieran las otras problemáticas, que nuestra reivindicación no era urgente", señaló "porque en Oaxaca muchas (mujeres) que habían sido violadas, no sabían que podían hacerlo". Su organización se enfoca en informar a las mujeres en colonias, escuelas y comunidades sobre las opciones disponibles para interrumpir embarazos no deseados, así como brindar defensa legal en los casos en los que se les negaba el servicio de aborto, aún cuando se cumplían los causales como violación o riesgo para la salud de la madre.

Pero como Mayra existen muchas guerreras. Lidia Aguado es cofundadora de la Escuela para la Libertad de las Mujeres, un proyecto feminista respaldado por una ONG del País Vasco e instituciones públicas de la entidad, enfocado en educar a las mujeres para que aprendan a desenvolverse en un mundo lleno de trabas, desigualdad y violencia de género."Mira, montar esto en el DF hubiera sido fácil. ¿Pero un espacio feminista en Oaxaca? Una locura. Es un un Estado tan pobre y conservador, donde casi no había opciones para las mujeres, era necesario", comentó Lidia para El País.

Bajo el lema "Siembra autonomía, cosecha libertad", desde hace 5 años funciona esta escuela en Oaxaca, misma que surge en respuesta al aumento de los feminicidios y a la impunidad en que quedan esos casos."Lo que se requiere es una sociedad igualitaria en la que existan las mismas oportunidades para todos", mencionó Lidia para periódico Correo. En total, su escuela ha formado a más de 270 mujeres en conocimientos de arte, autodefensa y reparaciones básicas del hogar como fontanería, sistemas eléctricos y carpintería. Habilidades que suelen ser consideradas exclusivas para varones, pero resultan fundamentales para cualquier ama de casa, "Yo te puedo decir, y te lo digo de veras, que a mí esto me ha cambiado la vida", señala Lidia.

"La Escuelita" como la llaman mujeres del área, se ha convertido en un centro de empoderamiento feminista gracias a los resultados benéficos en las vidas de sus graduadas, "Nos consta que estamos potencializando el movimiento feminista en Oaxaca. Y esto es maravilloso" concluye Lidia.

Una votación acalorada



Claro que no faltaron los insultos, discusiones y reproches durante la sesión del miércoles, pero esto no frenó el entusiasmo de los grandes grupos de mujeres reunidas en el Congreso oaxaqueño. "Hicimos foros con instituciones federales y organizaciones y conseguimos cambiar algunas conciencias. Pero aún así, solo 19, de 26 diputados de Morena, votamos a favor. Y si no hubiéramos sido mayoría mujeres, esto no habría salido adelante", mencionó la diputada Hilda Pérez Luis para El País, quien ahora tiene la esperanza de convencer al menos 4 compañeros más para que voten a favor del resto de medidas para hacer posible su aplicación. Pero en caso de no conseguirlo, el siguiente paso quedaría en el marco judicial, una importante decisión que pasaría a manos de la Suprema Corte.

Aún así, la despenalización del aborto es una innegable victoria para Oaxaca, donde cantos de "Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo", resonaban por el lugar, mientras mujeres vestidas de verde festejaban entre cantos, lagrimas y abrazos.