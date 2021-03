Con fundamento en el Artículo 2º, Fracción II de la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto, párrafo primero, de la Constitución General, les solicito publicar, íntegra, sin alteraciones, en el mismo espacio y con la misma relevancia y claridad visual, tanto en versión electrónica como impresa, la presente réplica que escribo al artículo que publicaron recientemente, de encabezado difamatorio, motivo por el cual no lo reproduzco en este texto, y en el cual ustedes han mencionado mi nombre.

Lo anterior en virtud de que dicho artículo presenta información falsa, toda vez que nunca he solicitado nombres de personas al INAI, y, además, el INAI sencillamente no los proporciona, puesto que su misión es, precisamente, resguardar y reglamentar todo lo relativo a la protección de datos personales de todos los ciudadanos.

El Tecnológico de Monterrey (ITESM) al despedirme actuó sin protocolo, sin investigación, sin debido proceso, sin derecho de réplica, promoviendo linchamiento digital y mediático beneficiándose coyunturalmente de ello, y sin que mediara denuncia alguna, prejuzgándome, quebrantando la confianza y la seguridad jurídica de la comunidad Tec.

Durante estos cuarenta meses he sido objeto, tanto por parte de funcionarios del ITESM como de una asociación civil, de calumnias y difamación, con lo que han ocasionado y siguen ocasionando numerosos daños a mi persona, de lo cual son responsables ambos sujetos obligados por la ley, por lo que acudí al INAI para conocer el motivo de las supuestas denuncias en mi contra y ejercer mi más elemental derecho a defenderme, solicitando y ejerciendo mis derechos ARCO, que es en lo que consisten las gestiones que he promovido, confirmándose con este procedimiento que no existieron tales denuncias y que todo fue un linchamiento mediático.

He sido yo el único que ha actuado institucionalmente, ejerciendo acciones administrativas, penales, laborales y otras, para acceder a la Justicia y reparar el daño causado a mi persona.

Atentamente,

Felipe Montes

Escritor

(Réplica a las notas Inai no revelará datos de estudiantes denunciantes de acoso y Maestro denunciado por acoso intenta dar su versión).