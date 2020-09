"No voy a renunciar, yo estoy cumpliendo con mi deber": Rosario Piedra

La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, descartó renunciar a su cargo luego de que colectivos de feministas y legisladores de oposición exigieran su salida

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para El Heraldo Radio, la ombudsperson dijo que desde que tomó la titularidad, "por primera vez la CNDH ha trabajado en atendiendo a las víctimas".

"Se está respondiendo a los quejosos, está tratando de hacer llegar la justicia, exigiendo a las instancias que no cumplen que lo hagan; eso es lo extraño, que ahora que estamos cumpliendo suceda esto.

Sobre si dejará el cargo en la CNDH, dijo:

"No, por qué voy a presentar mi renuncia si yo estoy cumpliendo con mi deber, con mi función, yo no he fallado y hay mucha gente que quiere que esta comisión siga y yo misma pues no lo haría".

Sobre la quema de los expedientes, Piedra Ibarra cuestionó las razones de esta acción, pues indicó que lo único que se logra con esto es que se impida que se esclarezcan los casos de las diferentes víctimas.

SE DESLINDA DE TOMA DE EDIFICIO

Delia Quiroa, dio su versión de lo ocurrido a La Silla Rota. Señaló que ella inicio una huelga afuera de la CNDH desde febrero y que no fueron atendidos durante el transcurso de la pandemia. "Entonces llegaron víctimas a pedir ayuda entre ellas Silvia y Marcela. Silvia llegó en marzo y Marcela la semana pasada. Solicitamos una reunión con la maestra Rosario Piedra porque tenemos una queja con ella; pero ya estando ahí y que estábamos firmando documentos, Marcela y Silvia deciden amarrarse una la silla y otra al balcón y ya no quisieron salir de ahí. Nosotros nos retiramos del lugar y ellas convocaron a los otros grupos que están ahí para que las apoyaran", explicó.

"Al final Marcela se sale a medianoche con su esposo, me quedé el jueves a dormir ahí para cuidarla, pero ella ya no razonaba ni escuchaba. Estaba en una actitud mal y mire todo lo que pasó".

-¿Usted se deslinda entonces de lo ocurrido?

-Si. Nosotros no tomamos el lugar, yo me deslindo de ella. La toma la realizaron ellas, reiteró.

La historia de Delia es como la de otros tantos desplazados. En marzo de 2014 secuestraron a su hermano y mamá en Tamaulipas; a ella la liberaron para pagar el rescate, pero su hermano sigue cautivo, dijo; y ella salió del estado con su hija.

Delia precisó que ella, más que de la CNDH, requiere atención de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) respecto al caso de su hermano. "Necesito que emitan un comunicado público donde se van a comprometer a respetar y a velar por los derechos de las víctimas, necesito la renuncia de tres servidores públicos que son Michael Chamberlin, Carlos Alberto Galindo y María de los Ángeles Haces. Y pedimos también una cita con el Fiscal General de la República porque nuestro caso no avanza. Se lo pedimos ya a la CNDH, incluso el domingo qué fue día del desaparecido me fui a manifestar ahí".

"Tenemos una resolución pendiente del Ministerio Público que cometió omisiones la consigna de un delincuente, como consecuencia nos negaron las órdenes de aprehensión de todos. Y tenemos otra queja de una diligencia que hicieron en Miguel Alemán Tamaulipas donde sacaron más de 360 cuerpos que no han sido identificados y quizás mi hermano esté ahí".

"A AMLO LE DUELE MÁS UN CUADRO QUE LA VIDA DE NUESTRAS HIJAS"

Quien afecta la imagen de Madero "o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente, o es un conservador" dijo en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los cuadros que pintaron las manifestantes en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicada en Calle República de Cuba.

Al respecto, el presidente dijo que no creía que esas fueran las mejores formas de expresarse. Los colectivos feministas y madres víctimas de delitos como feminicidio, desaparición y abuso sexual difieren. Aseguran que la vida de una persona es mucho más importante que un cuadro.

En respuesta a las declaraciones del presidente, Yessenia Zamudio, madre de Marichuy, víctima de feminicidio, dijo:

"Lo que es una grosería es que a ese señor (AMLO) le duela más un puto cuadro, que aparte es réplica, que la vida de nuestras hijas"

De acuerdo con datos de México Evalúa, 11 mujeres son asesinadas cada día, y 87 mujeres sufren violencia sexual a diario. Además, la impunidad deja libre a la mayoría de los feminicidas y agresores; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2015 y 2018 solo 3 de cada 100 asesinatos de mujeres fueron esclarecidos y sancionados.

Ante números tan alarmantes, cientos de mujeres se han sumado para apoyar la toma de la CNDH y evidenciar que las declaraciones de López Obrador dan a entender que al propio Presidente le importa más un cuadro de Madero que el asesinato de 11 mujeres al día en México.

Las manifestantes también intervinieron cuadros de otros personajes de la historia de México considerados héroes de la patria, como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. Los cuadros fueron sacados a la calle y colocados al revés para hacer un símil con la situación del país que, azotado por la violencia, se encuentra de cabeza.

CON INFORMACIÓN DE ÉRIKA FLORES