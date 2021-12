“No voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño”, niño pastelero

En redes sociales, Joaquín Nahuel, un niño pastelero de 10 años dijo que seguiría con su sueño de hacer pasteles pese a las críticas que surgieron en su contra.

Joaquín Nahuel, el joven empresario, publicó en su cuenta de Instagram que seguirá vendiendo sus pasteles pese a las críticas relacionadas con su físico.

"Hola, amigos. Estuve pensando lo que pasó en Twitter y decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mis sueño y que voy a darle pa' delante", dijo.

En un principio, la mamá del chico había compartido que eliminaría la cuenta de Twitter de su hijo para evitar las burlas, sin embargo después cambiaron de opinión.

La valentía del joven conmovió a sus seguidores de Instagram y le mandaron mensajes de apoyo.

"Así es, ¡siempre para adelante!", le escribieron.

Finalmente, Joaquín Nahuel aconsejó a los niños que están pasando por lo mismo que él y les dijo que sigan adelante, que luchen por lo que quieren y que no dejen que nadie impida sus sueños.

"Si yo soy fuerte ustedes también lo son y una discapacidad no nos hace menos ni más. Le quiero agradecer a toda la gente que me sigue y me apoya, les mando un fuerte abrazo a todos".

DISCRIMINACIÓN

La Unicef ha señalado que Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias constantemente se enfrentan a barreras que limitan el ejercicio de sus derechos humanos y su inclusión social.

En América Latina y el Caribe viven más de 8 millones de niñas y niños menores de 14 años con discapacidad. Siete de cada diez niños, niñas y adolescentes con discapacidad no asisten a la escuela.