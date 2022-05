"No teñirse el pelo y barrer diario", requisitos para ser maestra en 1923

"No teñirse el pelo y barrer diario", el contrato para ser maestra en 1923 (Imagen tomada de la red)

Hace 99 años los requisitos para ser maestra eran diferentes a los de ahora, más allá de tener experiencia o vocación, se tenían que cumplir con ciertos lineamientos, algunos de ellos, eran barrer o no usar ropa brillante. ¿Te imaginas?

El documento que se ha compartido en redes sociales y publicado en algunos medios corresponde a Argentina, entre sus restricciones incluía el no casarse, no ingerir bebidas alcohólicas y no salir después de las ocho de la noche.

Un documento histórico de la provincia de Castilla-La Mancha señala que el contrato que firmaban las maestras las obligaba a aceptar al menos 14 condiciones para poder ocupar el cargo al frente de un salón de clases.

El convenio establecía que las mujeres estarían durante ocho meses en el puesto y de no cumplir quedaría sin efecto lo firmado. Entre los requisitos están:

1, No casarse.

2, No andar en compañía de hombres.

3, Estar en tu casa entre de las 8:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, a menos que sea atender en función escolar.

4, No pasarse por heladerías del centro de la ciudad.

5, No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delgados.

6, No fumar cigarrillos.

Lee: Madre, maestra y cuidadora: la agobiante jornada de Raquel

7, No beber cerveza, vino ni whisky.

8, No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o padre.

9, No vestir ropas brillantes.

10, No teñirse el pelo.

11, Usar al menos dos enaguas.

Lee: Maestra de primaria evita secuestro de niños

12, No usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los tobillos.

13, Mantener limpia el aula

14, No usar polvos faciales, no maquillarse los labios.

Ahora se considera que dichos lineamientos invaden la vida privada de las mujeres, incluso podría decirse que apelan a la discriminación. Por lo que al ya no ejercerse, representa un avance en la lucha por los derechos de las mujeres.