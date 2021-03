"No soy tu empleada", critican a madre por cuidar su vida personal

"No soy tu empleada", critican a madre por cuidar su vida persona. Fotografías tomadas de internet

En redes sociales llamaron floja, irresponsable y hasta "mala madre" a Constance Hall, la bloguera australiana que difundió su particular método de crianza que busca mantener su calidad de vida como individuo antes que como madre.

"No soy tu empleada" dijo Constance Hall durante una entrevista para Mamamia. La australiana asegura que con su forma de crianza logra atender a sus seis hijos y al mismo tiempo logra "tener una vida".

Tener un horario de salida en la maternidad

Los hijos de Constance no se bañan todos los días, los deja comer solos y con las manos, como parte del modo de crianza. Además, la bloguera tiene una hora de salida del arduo trabajo que significa la maternidad, a partir de las 7: 30 pm ninguno de sus hijos la molesta, es tiempo sólo para ella.

Asimismo, a partir de las 7:30 pm los niños tienen la responsabilidad sobre sí mismos, a partir de ese momento deben cuidarse de forma independiente.

Ella define sus noches como: "No soy tu madre, no estoy aquí. No soy tu esclava, ahora estoy bebiendo vino y hablando por teléfono" cuenta.

Generar independencia en los niños

De acuerdo con lo explicado por Constance, su forma de crianza busca optimizar al máximo su tiempo e incentivar la independencia de los niños. Cuenta que le permite a sus hijos que coman con las manos. "Pongo una pila de verduras y otra pila de carne o algo y les digo: ´festejar con las manos'"

Los niños también se encargan de otras tareas del hogar de forma independiente, por ejemplo, Constance cuenta que cada niño tiene una canasta de un color en el que ella pone la ropa limpia y son los niños quienes deben encargarse de doblar y guardar su propia ropa.

En redes sociales la discusión sobre la forma de vida de Constance causó controversia, una parte de las opiniones calificaron a la bloguera como floja y mala madre, mientras que otros usuarios aplaudieron que Constance incentive la independencia desde la infancia.