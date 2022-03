No soy mujer. Entonces, ¿por qué me invitan a los eventos del día de la mujer?

Hace una semana fue el día de la mujer. Como suele pasar con casi todas las personas envueltas en el feminismo, recibí invitaciones para participar en eventos sobre ese día. Pero hace más de un año salí del clóset en el internet explicando que me identifico como no binarix, y aún así me siguen invitando. ¿Cuál podría ser la razón?

Pasa todo el tiempo: feministas cisgénero transinclusivas que incluyen a muchas personas no binarias en el renglón mujer, ignorando completamente nuestros deseos de no ser identificades con esa categoría. Siempre se siente como si no avanzáramos, como si estuviéramos estancades en el hecho de haber sido asignades un género al nacer, y este nos persigue como marca toda la vida.

He visto a muchas feministas cisgénero usar términos como mujer*, posiblemente en referencia al inglés "womxn", que excluye la e de la palabra original por a creencia de que esta hace alusión a los hombres y que, por lo tanto, esto la transforma en algo más inclusivo. El problema es que usar mujer* para referirse específicamente a mujeres trans y personas no binarias hace más para excluir y señalar a las personas trans que para incluirlas. Mujer* implica que las mujeres trans no son mujeres reales y que las personas no binarias son mujeres, por lo que es mejor evitar usarlo si desea crear un espacio seguro para las personas trans.

Es fácil entender la transfobia cuando viene de los sectores del odio; usualmente se presenta de forma muy evidente, es estruendosa y llena todos los espacios de la sociedad. Nombres como Agustín Laje o Pablo Casals parecen ser las voces de un movimiento anti-derechos en sus propios países. Pero nadie hace nada en contra de la transfobia "buena onda" del feminismo. Y no, no hablo de las TERF. Hablo del feminismo "interseccional", el feminismo de las "buenas mujeres".

MUJERES NO BINARIAS

Las personas no binarias no somos "spicy women", los hombres trans no son mujeres, los hombres trans no son mujeres, las mujeres trans no necesitan un calificativo especial para identificarse como mujeres porque son mujeres.

Si eres transinclusiva, puedes decirlo. No hay mucho que aclarar. Cuando yo leo "mujeres y personas no binarias" suena a bioesencialismo. Quieres que solo la gente con cierto aparato reproductor vaya a tu evento. No suena muy diferente a lo que pregonan las feministas transfóbicas, ¿cierto? Si te refieres a "cualquiera que no sea un hombre cis", dilo.

Tal parece que la transfobia es un mal incurable; se encuentra en las raíces más profundas de la sociedad y a casi ninguna feminista cisgénero parece molestarle lo suficiente a menos que sea demasiado evidente, como si la gente trans tuviera que morir frente a ellas para que entiendan que la transfobia mata. No es una hipérbole, ni una metáfora. La transfobia mata en el sentido más concreto y material posible.

Como persona no binaria exenta de transmisoginia, trabajo en la organización afrofeminista del mundo hispano. Me he dado la tarea de cambiar hábitos discursivos y de incluir a personas trans en nuestros eventos. Siempre digo "no hombres" porque entiendo que todas las personas no binarias tienen cabida en mi lucha y que las mujeres trans son absolutamente necesarias, no solo las mujeres cis. No es tan difícil.

Entonces, si el día de la mujer haces un evento e invitas a una persona no binaria, ¿no te parece un acto de invalidación y, por consecuencia, de transfobia?

Soy feminista, no mujer. Lo primero es un movimiento político. Lo segundo es una identidad.

Jennifer Rubio, mejor conocida como Ciguapa, es una educadora y escritora dominicana. Divulga sobre antirracismo y feminismo a través de las redes sociales y ha trabajado como profesora de música en República Dominicana. Directorx regional de Norteamérica y el Caribe para Afroféminas.

Twitter: @soyciguapa