“No soy hombre fácil”, ¿si los roles de género fueran al revés?

¿Qué pasaría si los roles de género cambiarán? Si fueran ellos quienes tuvieran que hacer las labores domésticas, rasurarse, hacerse los difíciles, fueran quienes expresan sus emociones cuando tienen sexo ¿te imaginas?

La película de la francesa Eléonore Pourrat, Je ne suis pas un homme facile (Yo no soy un hombre fácil) nos invita a la reflexión sobre qué pasaría si los roles de género fueran al revés.

En la cinta, Pourrat nos cuenta la historia de Damien, protagonizado por Vincent Elbaz, un hombre machista que sufre un accidente y cuando despierta, se encuentra con un mundo dominado por mujeres.

La heteropatriarcado desaparece y se muestra un heteromatriarcado, donde son ellas quienes tienen los mejores sueldos, reclutan a los empleados por su aspecto físico y disfrutan de los deportes mientras ellos se encargan de las tareas de casa.

El armario de Demian también cambió, ahora debe vestir ropa transparente y ajustada, pantalones con mensajes eróticos.

Con un toque de humor, la cineasta nos invita a la reflexión sobre la normalización del machismo en aspectos mínimos de la vida cotidiana.

En una escena, Demian es rechazado por una mujer por no haberse depilado, asume que debe cuidar más su aspecto.

Él se enamora de Alexandra, una escritora con aspecto andrógino. Alexandra interpretada por Marie-Sophie Ferdane se muestra como una mujer dominante, exitosa, manipuladora sexista y arrogante.

Los hombres se organizan y crean el “movimiento masculinista” que busca el respeto de sus derechos: no ser acosados en la calle, una distribución equitativa de las tareas de hogar, igualdad de sueldos, entre otras peticiones más.

Le película de Pourrat ha sido criticada por no tener una base teórica feminista. Sin embargo, sí busca mostrar un universo paralelo, para visibilizar las violencias que viven las mujeres. El argumento no es la imposición de la fuerza femenina porque si no se seguirán violando derechos e imponiendo estereotipos si no la búsqueda de la igualdad.

¿Cómo surge la película?

En 2014, Éléonore Pourriat publicó en YouTube un cortometraje llamado Majorité opprimée (Mayoría oprimida), que muestra un universo paralelo, una sociedad matriarcal en la que las mujeres son las opresoras, las dueñas del poder, y en el que un padre dedicado al hogar es violado y revictimizado al levantar la denuncia.

Tuvo tal impacto que Netflix le ofreció Pourriat producirle un largometraje con bajo el mismo argumento. Je ne suis pas un homme facile es la primer película en francés que produce Netflix escrita por una mujer.