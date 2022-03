"No soy fabricante de bebés", joven se opera para no tener hijos

"Cuando pedí informes para que me realizaran la OTB (ISSSTE) me dieron la hoja de consentimiento donde yo debía firmar y después me dijo mi gine ´y aquí firma tu esposo de enterado´, la verdad me saqué de onda porque pues es mi cuerpo y yo decido qué hacer con él. En fin, yo sabía que no habría problema porque era algo que los dos ya habíamos platicado y pues su firma no sería problema pero me quedé pensando en aquellas mujeres que lo quieren hacer pero su esposo es un obstáculo como tal", narró Cristy.