No son "tías solteronas", las tías PANK son un ejemplo a seguir

No más "tías solteronas" las tías PANK son lo de hoy. Foto: Pexels

Cada vez más mujeres deciden no tener hijos. La maternidad ha dejado de ser la única aspiración de las mujeres y la sociedad ha pasado de llamarlas "solteronas" o "dejadas" a crear nuevas conceptualizaciones. Ejemplo de esto es la nueva denominación de tías modernas, las Tías PANK.

El término "PANK" fue difundido por Melanie Notkin, mercadóloga. Las siglas PANK significan Professional Aunt With No Kids, que en español significa Tías Profesionales Sin Hijos. Estas tías se caracterizan por ser profesionales con poder adquisitivo suficiente para brindarles independencia y estabilidad.

Son un modelo a seguir de empoderamiento femenino para las niñas

Es cierto que las tías siempre han sido un soporte de crianza para las madres de los niños, cuando los padres deben salir suelen pedirle a abuelas o tías que cuiden a los niños. Las tías Pank, además de estár en contacto con sus sobrinas y sobrinos son un modelo a seguir de empoderamiento femenino para las niñas.

Las tías PANK que deciden libremente no ser mamás y no seguir el estereotipo de mujer marcado por el patriarcado (dedicado a los cuidados de la familia y el hogar), representan una fuente de inspiración para las niñas y además influyen en su forma de ver el mundo, pues a través de ellas saben que las mujeres deben ser libres de decidir sobre su destino, su cuerpo y su profesión.

Las PANK se convierten en un ejemplo de mujer fuerte para las niñas. Qué suerte contar con ellas para un consejo o cualquier duda de adolescente que quizás a mamá le escandalizaría o preocuparía, las tías PANK crean una complicidad inigualable con sus sobrinos sin olvidar que deben cuidarlos.

Las mujeres fuertes, independientes y exitosas que representan las tías PANK, son un gran ejemplo a seguir para las niñas, tener cerca un modelo de mujer empoderada y libre es una gran ayuda para la crianza feminista. Además, las niñas sabrán que no importa qué pase, siempre tendrán en su tía favorita un apoyo fuerte para enfrentar al mundo.

Deciden libremente no tener hijos, pero son partícipes activas de la vida de sus sobrinos

Cualquier niño o niña quiere una tía PANK, pues además de darles atención y amor también pueden convertirse en un soporte económico significativo para los sobrinos y sobrinas. Al ser mujeres con independencia económica y estabilidad financiera pueden consentir a sus sobrinos y hasta colaborar de manera voluntaria en su educación.

Estas mujeres que deciden libremente no tener hijos son partícipes activas de la vida de sus sobrinos, a través del juego y la atención se convierten en grandes cómplices de niños y niñas. Las tías PANK son lo más apegado a una segunda mamá, pero divertida. Tienden a construir vínculos fuertes, una relación única y especial, ellas ocupan un lugar importantísimo en el corazón de niños y niñas, así como los infantes ocupan un lugar especial en el corazón de las tías.

¿Eres una tía PANK?

Si tienes un trabajo estable y de tiempo completo, estabilidad económica, edad aproximada entre 36 y 42 años, eres generosa económicamente con tus sobrinos y sobrinas por gusto, y simplemente has decidido no tener hijos, en definitiva eres una tía PANK. Seguramente tus sobrinos y sobrinas te lo agradecen y agradecerán muchísimo, no dudes del lugar especial que tienes en sus vidas.