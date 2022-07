No sólo es tomar fotos en OnlyFans, también crear una estrategia dice modelo (Foto: Especial)

Sidnead Connel, una mujer de 41 años y madre de cuatro niños habló sobre el éxito que ha tenido en OnlyFans. Sin embargo, comparte que también hay que generar estrategias para seguir en tendencia.

En una entrevista para DublinLive habló sobre las dificultades de seguir trayendo visitas a su perfil.

De acuerdo con la modelo, subir fotografías a OnlyFans implica tiempo, administración y trabajo constante.

Para seguir impulsando su página, tiene que crear estrategias para ser vista como salir con celebridades y ofrecer paquetes de contenidos.

"En este momento, tengo más de mil fotos y videos que las personas verán si se suscriben a mi cuenta. Por un costo adicional, pueden recibir videollamadas mías, videos personalizados, sexting, mensajes de voz y pueden comprar paquetes de videos".

"Prefiero que hablen de mí y me noten a que no me noten en absoluto. La atención es atención. Cualquier comentario es un impulso para mi página", dijo Connell.

Sidnead Connell, modelo de Only Fans, detrás de su jardín



AFRONTAR COMENTARIOS NEGATIVOS Y PREJUICIOS

Sidnead Connell explicó que ha tenido que enfrentarse a comentarios negativos y falsas creencias.

La gente llega a creer que todo el tiempo está con un vestido y su equipo de perversión, pero no, también tiene una vida común y corriente. Le gusta estar en pijama y sin maquillaje.

También ha sido cuestionada sobre sus hijos, ella asegura que "sus hijos nunca harán porno".

"Puedo ser una buena madre. Solo porque estoy haciendo porno, la gente piensa que estoy exponiendo a mis hijos a este mundo sórdido".

Las mujeres han encontrado en OnlyFans una oportunidad de generar ingresos y tener tiempo para cuidar a sus hijos, lo que habla sobre las necesidades de mercado para ellas.