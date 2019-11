No solo el desamor daña tu corazón, también la hora en la que cenas

Comer varios taquitos al pastor saliendo de una fiesta, disfrutar unas quesadillas en la noche o cenar pizza y una copa de vino con tus amigas suena a un plan delicioso, pero estos banquetes nocturnos pueden poner en riesgo tu salud, principalmente a tu corazón.

Lamentamos decirte que los galanes no son lo único que puede dañar tu corazón, también la comida. Una nueva investigación de la Asociación Americana del Corazón muestra que ingerir alimentos con muchas calorías después de las 6:00 de la tarde representa una amenaza para la salud cardiovascular, principalmente para nosotras.

En este estudio, los investigadores evaluaron a 112 mujeres de 33 años de edad, aunque se hizo en Estados Unidos, 44% de las que participaron eran de origen hispano, así que los resultados son equiparables con las mexicanas. El principal hallazgo fue que las que consumieron más calorías diarias durante la tarde y noche tenían peor salud cardíaca.

¿A qué hora cenas? Quizá ahora empieces a cuestionar tus hábitos alimenticios nocturnos, ya que el estudio arrojó que las mujeres que consumieron más calorías después de las 6:00 de la tarde tenían más probabilidades de tener niveles más altos de presión arterial, de índice de masa corporal y un control más deficiente de azúcar en sangre.

Un aspecto interesante es que el impacto negativo en los niveles de presión arterial fue más pronunciado en las mujeres hispanas que consumieron la mayor parte de sus calorías por la noche.

Por cada 1% de aumento en las calorías ingeridas, la salud del corazón disminuyó en las mujeres que participaron en la investigación, además, el impacto negativo es mayor si el consumo de alimentos se da después de las 8:00 de la noche.

Nour Makarem, científico investigador asociado del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, indica que hasta ahora los enfoques de estilo de vida para prevenir las enfermedades cardíacas se habían centrado en lo que come la población y en las cantidades, pero no se había tomado en cuenta el horario de alimentación.

"Estos resultados preliminares indican que una alimentación intencional que es consciente del momento y la proporción de calorías en las cenas puede representar un comportamiento simple y modificable que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca", asegura.

Debido al estilo de vida que tenemos las mexicanas a veces nuestra comida principal es en la noche, cuando llegamos a casa o salimos con nuestras amigas.

Recuerda que una alimentación balanceada es la clave para mantenerte saludable. No te estamos diciendo que no cenes, porque eso también afectaría tu salud, sino que apliques ese dicho de "desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo", ya que eso te ayudará a estar bien.