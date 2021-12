"No se puede ser mamá y deportista en México": Paola Espinosa

´´Yo hablé con la directora de la CONADE (Ana Guevara) para pedirle que me dejará salir a ver a mi hija o para que ella pudiera entrar, la respuesta siempre fue un rotundo no. Para mí fue muy triste estar encerrada porque en ocasiones mi mamá o mis suegros, que son quienes me ayudan con mi hija, me llamaran y me pasaran a la niña llorando preguntándome cuándo iba a regresar. Ella se quedaba dormida entre lágrimas . Estos fueron momentos muy duros, difíciles y tristes porque no existe un apoyo por parte de las autoridades´´, declaró Paola Espinosa.