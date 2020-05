¿No quiere usar condón, hay un macho detrás?

Estás en la intimidad con tu pareja, amante o fuckbuddy, llevó o tu sacaste el condón por si "acaso" pero no lo quiere usar.

En tu mente atraviesan todas las campañas sobre las enfermedades de transmisión sexual pero él te jura que "está sano", además, sólo ha tenido relaciones con "niñas bien", argumentos cargados de prejuicios, no sabes cómo decirle, "no importa, quiero que uses condón". Estás en todo tu derecho de hacerlo, porque esto implica un acto responsable y de amor propio hacia ti.



El uso del condón para Tamiko Hernández, sexóloga de Prudence, la responsabilidad debe ser de ambas partes a la hora de tener relaciones sexuales.

El uso del condón no interrumpe la pasión, no por no ponértelo dejarás disfrutar tu sexualidad, dice Hernández. "No saben las formas tan eróticas y sexys que existen para poner el condón y lo puedes hacer más interesante y divertido", explicó.



Los hombres suelen poner pretextos como: no se siente igual, el preservativo me aprieta, eso quita espontaneidad o "yo me controlo bien" y hasta pueden decir en ciertas ocasiones "soy alérgico al látex".

Pretextos para no usar condón



Estos son algunos de los pretextos que te pueden decir para no usar condón:

1. Se ve muy sano

El hecho de que veas a tu pareja aseada y perfumada no significa que no pueda ser portador/a de una ETS, en ocasiones hasta puede decirte que siempre ha sido de relaciones largas, con su intimidad es muy cuidadoso.



Esto no es ninguna garantía de que las personas que te antecedieron estaban sanas. Recuerda: ¿Tiene relaciones sexuales? ¿Está vivo? Entonces siempre estará expuesto a una ETS.

2. Prueba de amor

Pensamos que al llevar ya cierto tiempo con nuestra pareja podemos tener relaciones sexuales con penetración sin protección porque sabemos todo de esa persona y lo conocemos de la cabeza a los pies.



Pero el hecho de que lleven una relación estable no es sinónimo de sean inmunes a las ETS.



Evita sorpresas y realízate un chequeo constante, no temas, a veces no es tu pareja la que te contagia, puede ser una infección por bacterias y hongos a los que nos exponemos diariamente. Hay mujeres que han sido contagiadas de VIH por sus esposos.



3. Miedo al rechazo



No usar condón por esta razón ocurre cuando quieres agradar a tu pareja o complacerla y puede ser señal de un problema de reconocimiento y aceptación o de que estás muy enamorada.



Si no te sientes cómoda no tienes porque soportar ese tipo de agresiones, el respeto es fundamental para una buena relación.



Es mil veces mejor pagar terapia para superar tus frustraciones de afecto que pagar por un tratamiento para VPH o VIH.



Que tu única preocupación sea qué tipo de condón vas a utilizar la siguiente ocasión, recuerda protegerte para seguir disfrutando del sexo.

¿Qué no use condón, lo hace un hombre machista?

Hasta el momento no ha respuesta clara sí lo es o no, más bien se atribuye a la falta de información de que se puede contraer una enfermedad de transmisión sexual, porque podemos estar seguros o seguras de nosotros, pero ¿las otras personas con las que ha estado?

Hasta ahora todas las enfermedades transmisión sexual son curables, pero ¿por qué arriesgarte y ponerte en peligro?



Si se quita el condón sin avisarme...



Si se quita el condón a la mitad de la relación y no te das cuenta, no sólo es machismo es violencia, es una práctica que se le conoce como stealthing, se define como "nonconsensual condom removal", es decir, se refiere al hecho de que un hombre se quite el preservativo durante una relación sexual sin el consentimiento de la otra persona.



De este modo, los hombres desfoguen sus deseos, obviando su consentimiento, sin respetar el acuerdo previo de usar condón durante la relación.



De acuerdo don Julia Pérez, enfermera, antropóloga, educadora sexual y de género y piercer profesional, escribió para la Revista Digital:



"No se trata de ser alarmistas. La cultura de la violación se entromete por muchas rendijas de nuestra vida. Y la fina, sutil línea que en muchos casos separa el sexo consentido del abuso sexual es difícil de dibujar", escribió Pérez

Todo lo que pasa en el plano sexual sin consentimiento es un abuso y tiene repercusiones como embarazos no deseados, contagio de infecciones de transmisión sexual a problemas psicológicos y emocionales relacionados.



Pérez, la especialista en educación sexual, señala que existen comunidades de hombre en Internet que se elogian por realizar stealthing, lo único que demuestran es su machismo, al violentar a las mujeres de esa forma, objetualizándolas, sin tomar en cuenta su consentimiento. "Se sienten en el derecho de hacerlo porque opinan que así sentirán más, y que la pareja no tiene por qué saberlo".

Aquí, Pérez señala que hay una infantilización hacia las mujeres por parte de los hombres, a la creencia de que su consentimiento no es claro. Para erradicar esta cultura machista, la especialista recomienda fomentar una educación afecto-sexual y de género en los menores.

