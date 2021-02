"No pierdas la consciencia" revictimización de un caso de abuso (Foto: Pexels)

Esta mañana en el programa ´Hoy´ transmitido en el canal de Las Estrellas Martha Figueroa, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Arath de la Torre comentaron la reciente acusación de abuso que hizo la youtuber Nath Campos a su compañero Rix.

Martha Figueroa revictimizó a la creadora de contenido y dijo: "Yo no creo que ella inventara, pero el tema es ´no pierdas la conciencia para no llegar a eso''' refiriéndose al abuso sexual como ´eso´. En la misma conversación Andrea Legarreta afirmó que es confuso ver las relaciones de amistad entre las personas involucradas y de la Torre pide que se aclare el asunto en caso de ser cierto o no serlo ya que "cualquier persona te puede denunciar por haber hecho algo en una borrachera que pasó hace años".



La discusión tan banal y sin perspectiva de género desató enojo en redes sociales.

*Arath de la Torre*: "Esto puede detonar que te puedan denunciar por una borrachera de hace 12 años"

*Martha Figueroa*:¿Porque tienen que tomar hasta perderse?

*Andrea Legarreta*:¿Porque seguía trabajando con él?

Los reproches son para *Nath Campos*, NADA para el abusador?? pic.twitter.com/1QBjnaZQQ8 — Nubia?? (@NubiaArizaga) January 25, 2021

¿Qué hace el alcohol a tu cuerpo?

En el medio chileno La Tercera, la ginecóloga infanto juvenil Pamela Oyazuín afirma que el alcohol provoca una "anestesia" en el cerebro. El consumo de esta sustancia altera las conductas de autoprotección y dificulta la identificación de situaciones de riesgo.

Afirma que las probabilidades de ser víctima de violencia, física o sexual específicamente, aumentan y deja claro que un acto de violencia sexual no se justifica en un contexto de consumo de alcohol.

El estado de ebriedad dificulta el caminar, provoca visión borrosa, arrastrar las palabras, reacciones lentas y memoria distorsionada. Beber grandes cantidades de alcohol puede crear lagunas de memoria o una pérdida momentánea del conocimiento.



¿Se puede hablar de consentimiento bajo el consumo del alcohol?

El consentimiento sexual es el acto de estar de acuerdo con realizar actividades de índole sexual con una persona, una expresión de voluntad. "El hecho de que la víctima haya estado bajo efectos del alcohol y el victimario también, no le quita ninguna responsabilidad al agresor", señaló la Oyazuín.

Este acto se debe dar libremente, sin presión, manipulación o influencia de drogas o alcohol. Afirma que el mito del instinto animal que tienen los hombres para saciar su apetito sexual no es más que una justificación irresponsable de sus actos y una forma de relativizar el consentimiento.

A pesar de que cada persona debe tener un acto de autocuidado al enfrentarse ante una situación de riesgo, las responsabilidades de un abuso no se inhiben bajo ninguna circunstancia. Estar bajo la influencia del alcohol dificulta la capacidad de reacción y percepción de la realidad, por esa razón la chilena afirma que no se puede hablar de consentimiento bajo un estado de ebriedad.

Afirmar o insinuar que la responsabilidad de un abuso sexual es de la víctima por su estado o condición y no del victimario, es una forma de ejerciendo violencia de género, revictimización y normalización de la cultura de la violación.