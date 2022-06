"No nos dejen solas", mujer es abusada y ha sido acosada por su agresor

"Nunca nos dejen solas por fa, me violaron el día sábado en la madrugada. No recuerdo nada estuve todo el día dándole vueltas en mi cabeza y fue porque recibí un mensaje diciéndome ´La pase muy rico. Estabas muy maluquita cuídate´ le pregunto quien eres? No me responde", publicó en su cuenta de Twitter.