NO NACEMOS MACHOS: Cinco ensayos para repensar la masculinidad (Foto: Pexels)

La masculinidad patriarcal últimamente ha sido criticada, y más que eso, cuestionada e incitada a deconstruirse. Pero, ¿qué es la masculinidad? Podría comenzar a definirse como un sistema que configura las relaciones de los varones frente a las mujeres y frente a otros hombres, sostuvo Óscar González, Doctor en Estudios Latinoamericanos y profesor de la UNAM en el Facebook Live "Criticar la masculinidad, claves para ser un buen aliado" de La Cadera de Eva.

"Cuando hablamos de masculinidad podemos estar refiriendo múltiples campos que nombran la condición de los varones en términos de sexo y género", explicó Óscar. ¿Asumirse como hombre es un error? No. Hablar de la masculinidad abre un espectro amplio, porque este concepto se ha configurado con el hombre en relación al mundo y su labor. "Desde esta perspectiva la masculinidad cumple un orden jerárquico. Es un mandato y es un estado, después otras feministas, lo nombran como un orden patriarcal", agregó el docente.



No nacemos machos. Cinco ensayos para repensar el ser hombre en el patriarcado es una recopilación de textos que profundizan en la construcción sobre el significado de la masculinidad e invita a que los hombres aprendan a aceptar la condición de privilegio para comprender y construir "una masculinidad otra, libre de opresión y violencia".

En los ensayos se cuestionan cómo se van formando como hombres, porque históricamente han aprendido a reprimir sus emociones, haciéndose "el fuerte" ante el dolor y aparentando la incapacidad de ser lastimados.

"Tampoco perdemos la esperanza de reconocernos como compañeros sensibles, comprometidos a un cambio y dispuestos a realizar esta mirada otra hacia el nosotros".

En el ensayo "Las feministas no son responsables de educar a los hombres de Cecilia Winterfox, se explica porque es importante que los hombre se acerquen a escuchar el movimiento feminista y no sólo esperen a que la mujeres les enseñen las conductas que no se deberían de replicar.

Por último, la compilación de ensayos también aborda cómo los hombres son sus propias víctimas. En Hombres ¿feministas? de Javier Omar Ruiz Arroyave se invita a que los hombres no se asuman como feministas, sino, que aprendan a crear su propia agenda de descontrucción patriarcal, y así acompañen la lucha feminista.