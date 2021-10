"No me haré la reconstrucción, cada marca en mi pecho es un grito de alegría"

Alejandra Pérez Espina, constituyente chilena electa por la Lista del Pueblo, emitió un discurso sobre su lucha contra el cáncer en la sesión de la Convención Constitucional.

"Soy Alejandra Pérez Espina, sobreviviente de cáncer de mama, dueña de casa, mujer manifestante", fueron las palabras con las que dio entrada a su posicionamiento durante la Convención.

"Soy Alejandra Pérez Espina, sobreviviente del cáncer de mama, dueña de casa, mujer manifestante", señala la constituyente Alejandra Pérez en su exposición en la Convención Constitucional.https://t.co/1Xh7j6jW9c pic.twitter.com/fj779alwZb — MEDIABANCO Agencia (@mediabanco) October 22, 2021

"No me haré la reconstrucción, porque cada marca en mi pecho es un grito de alegría a la vida." Con su discurso no sólo recordó su lucha contra el cáncer como sobreviviente, también se posicionó frente al sistema de salud en Chile, ya que se sintió culpable por recibir tratamiento en el sector privado y tener la posibilidad de sanarse.

Este mes, se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, para recordar a las mujeres que murieron víctimas de la enfermedad y para demandar condiciones adecuadas en la prevención, detección temprana y tratamiento para las mujeres que lo padecen.





Con información de Infobae