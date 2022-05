"No les creas", padre elimina VIDEO de cuenta de Debanhi

"Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No, no me escape con le novio; no, no vendía drogas ni estaba metida en cosas ilegales; no era novia ni acompañante de ningún narco; no me escape para llevar una vida sin reglas. Mamá si ya no vuelvo a casa no creas lo que la gente dirá, no creas lo que dirá la TV, ni la radio, ni el Internet. Todos me culparán a mí", decía el video.