No le tengas asquito a tu menstruación; reconéctate con ella

Crecimos creyendo lo que nos decían sobre la menstruación, que era una semana dolorosa, que la sangre menstrual es sinónimo de suciedad o que la llegada del primer periodo nos convertía en "señoritas".

Algo tan natural como el ciclo menstrual no debería ser visto como algo horrible y sangriento; aprender a vivir el periodo menstrual implica informarse y desaprender los prejuicios impuestos sobre el sangrado menstrual.

"Para que podamos llegar a aceptar y amar algo debemos tener información acerca de eso y conocer a fondo el proceso", explica Alejandra Collado, miembro de la colectiva Ecored feminista La Lechuza Buza y fundadora de Feminista y Menstrual.

"Se trata de un proceso en el que vamos a mirar más adentro, y vamos a conocer las particularidades; todas las menstruaciones son diferentes", agregó.

Todas las mujeres viven la menstruación de formas diferentes; no todas sangramos en la misma cantidad, no a todas les afectan los cólicos menstruales y no a todas nos acomodan los mismos productos de higiene menstrual. Se debe partir de la experiencia personal.

El uso de la copa menstrual para autoconocernos

La copa menstrual es el punto de acceso al autoconocimiento para muchas mujeres. Alejandra Collado cuenta que uno de los principales obstáculos entre las mujeres para el uso de la copa menstrual es el asco que les provoca la idea de tocar su sangre menstrual.

"En las colectivas apostamos a esto de perdernos el asco, detectar si algo está mal y poder vivir la menstruación de otra manera", afirmó Collado.

"Se necesita fuerza, algo de apertura para que te animes y digas ´bueno me da asquito, pero ahí voy´. Ya que das ese paso, te das cuenta de que no hay nada de que tener asco", agregó.

Así como aprendimos que la sangre menstrual era algo sucio, también las mujeres crecen con la idea de que la menstruación es algo malo que debemos aborrecer.

El rechazo a la menstruación

"Es parte del proceso con el que crecimos: aprender que era horrible menstruar, hasta en la biblia dice que es un castigo. Es normal que, incluso, usando la copa menstrual tengamos esta tendencia al rechazo de la menstruación", dijo Alejandra.

De acuerdo con la experta, lo primordial es informarnos sobre la menstruación y de dónde viene este rechazo a la misma, entender por qué las mujeres odiamos menstruar. Collado recomienda escuchar también las experiencias de otras mujeres para identificarnos con un problema que nos atraviesa a todas: el prejuicio sobre la menstruación.

"Desaprender se dice fácil, pero es un proceso muy complejo porque, en realidad, una vez entradas en el feminismo nos damos cuenta de que tenemos que desaprender todo y deconstruir todo eso que nos dijeron que es ser mujer", afirmó.

El periodo menstrual no tiene que ser horrible

Para muchas mujeres que se sienten conectadas con su cuerpo a través de su ciclo menstrual, el periodo de sangrado es una etapa en que la creatividad, felicidad o inspiración se presentan de manera fuerte.

Para hacer más amena la llegada del sangrado puedes relacionarla con cosas positivas, como días para apapacharte a ti misma, para recibir cariño físico o para hacer alguna actividad que te haga sentir bien, como el yoga para la menstruación.