"No, Kanye no está bien. Ninguna persona negra lo está"

Durante los últimos días, la Internet y otros medios han hecho un espectáculo de la enfermedad mental de un hombre negro y sus comportamientos. Los memes circulan, los tuits se vuelven virales y la gente habla fuerte en TikTok sobre el problema de Kanye West: que es una leyenda incomprendida o un hombre terrible que usa su privilegio patriarcal para acosar a su exesposa, como muchos otros hombres. Al mismo tiempo, se han hecho comparaciones: ¿por qué Kanye West deambula libremente mientras Britney Spears estaba enjaulada en una tutela por su terrible familia cuando el primero es una amenaza y la otra simplemente no estaba bien (lo que sea que no estar bien significa)?

La verdad es que estas comparaciones no tienen ningún sentido o, al menos, no tienen sentido para nadie que vea el alcance del racismo y la clase en esto. Kanye es un hombre negro en Estados Unidos. Britney es una mujer blanca en la sociedad civil blanca. Si Kanye no fuera famoso o rico, la policía lo habría asesinado, como muchos otros jóvenes negros neurodivergentes han sido asesinados. Y también, ¿por qué sentimos la necesidad de comparar a un hombre negro con una mujer blanca, como si estuvieran igualmente suspendidos en la sociedad? ¿No nos falta un personaje aquí?

Yo diría que sí. Nos faltan las mujeres negras. De nuevo.

Britney Spears

Entonces, quiero hablar sobre una mujer negra famosa específica. Si lo piensas bien, es un poco similar a Kanye, excepto que no es tan rica. Conozca a Cheslie Kryst, Miss USA 2018, el año en el que las ganadoras de los concursos más grandes del mundo fueron todas mujeres negras: Miss USA, Miss Mundo y Miss Universo. Kryst tenía todo lo que uno podría quer: una carrera estable, un guardarropa de ensueño y un cabello hermoso. Ah, y ella era famosa. Era, en tiempo pasado. Porque Cheslie se quitó la vida a principios de este año. De repente, su TikTok se inundó con los tristes comentarios de encantadores no seguidores que probablemente no habían escuchado su nombre antes. La mayoría de ellos, por supuesto, personas no negras.

De alguna manera, la gente blanca se encuentra siempre consumiendo la muerte y el sufrimiento negro.

Lo que pasa con Cheslie Kryst es que ha sido olvidada. La gente ya no habla de ella. Su enfermedad no se convirtió en un espectáculo porque, consciente o no, no lo hizo público. Pero ahora lo sabemos, pero ¿por qué no vemos personas comparando la situación de Kanye con la de Cheslie? La respuesta a esta pregunta ha estado sentada en mi mente durante días. De alguna manera, decidimos convertir la salud mental de un hombre negro en un festival de vitriolo y nos olvidamos por unanimidad del suicidio de una mujer negra.

Oh, el gran y viejo racismo.

LOS PROBLEMAS DE SALUD EN LAS PERSONAS AFRO

De los casi 34 millones de personas que se identifican como afroamericanos, el 22% vive en la pobreza. Estas personas corren un riesgo particular de padecer enfermedades de salud mental debido a una sobrerrepresentación en las poblaciones de personas sin hogar, personas encarceladas, niños en hogares de guarda y sistemas de bienestar infantil, y víctimas de delitos violentos graves (Office of the US Surgeon General, 2001).

El 40% de los jóvenes en el sistema de justicia penal y el 45% de los niños en hogares de guarda son afroamericanos (Oficina del Cirujano General de EE. UU., 2001). Los psicólogos pueden trabajar para eliminar o reducir los comportamientos que prevalecen en los niños de acogida, como la agresión, las peleas, el negativismo y el aislamiento (Kersting, 2005).

Más del 25% de los jóvenes afroamericanos expuestos a la violencia han demostrado tener un alto riesgo de sufrir un trastorno de estrés postraumático (TEPT) (Oficina del Cirujano General de EE. UU., 2001). Los psicólogos pueden enseñar métodos de intervención comunitaria, como el diálogo y la formación de coaliciones, así como la comunicación interpersonal, la negociación, la mediación y la organización comunitaria. Para el estrés traumático, los psicólogos pueden alentar a los jóvenes a contemplar el impacto psicosocial de la violencia, la pérdida y el sufrimiento, así como las habilidades de respuesta ante crisis (O'Connor, 2001).

Los afroamericanos tienen casi el doble de probabilidades que los blancos no hispanos de ser diagnosticados con esquizofrenia (Snowden, 2001). Los psicólogos se han convertido en una parte integral de los programas que ayudan a tratar a los pacientes esquizofrénicos, permitiéndoles llevar vidas normales e independientes enseñándoles a manejar los síntomas y efectos de la esquizofrenia, como las voces o los delirios (McGuire, 2000).

Los afroamericanos tienen el doble de probabilidades de tener diabetes que los blancos, sustancialmente más probabilidades de morir de un derrame cerebral y alrededor de un 10 % más de probabilidades de tener algún tipo de enfermedad cardíaca (Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., 2005). Los psicólogos juegan un papel esencial para ayudar a las personas a modificar su comportamiento para prevenir y recuperarse de enfermedades crónicas como estas. Han desarrollado programas de tratamiento y prevención para algunos de los problemas de salud basados en el comportamiento más graves de los Estados Unidos.

Todos estos son números; la realidad distinguible que viven las personas negras todos los días. Britney puede entender la discriminación y la disparidad de salud mental, pero no entiende cómo es vivir como una mujer negra. Entonces, cuando hablamos de Kanye, ¿por qué no usamos la negritud como punto de referencia? ¿Por qué necesitamos volver a centrar a las personas blancas incluso cuando hablamos de personas negras y salud mental? Aquí es donde digo que necesitamos la interseccionalidad: esa misma categoría que hemos inflado tanto que incluimos a todos excepto a aquellos para los que fue creada.

No, Kanye no está bien. Ninguna persona negra lo está.

Jennifer Rubio, mejor conocida como Ciguapa, es una educadora y escritora dominicana. Divulga sobre antirracismo y feminismo a través de las redes sociales y ha trabajado como profesora de música en República Dominicana. Es parte de la colectiva AFROntera.

Twitter: @soyciguapa