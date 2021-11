"No hay una verdadera gobernanza global para luchar contra el cambio climático"

"No existen mecanismos que hagan que todos los acuerdos y tratados sean coercitivos. Son vinculantes, esto quiere decir que cuando los firman se están comprometiendo realmente, en el papel; pero no coercitivos porque si no se cumplen no pasa nada, no hay una autoridad internacional, no existe una gobernanza global real que pueda hacer a los estados responsables de sus acciones."