¡No hay pretexto para no cuidarse! Problemas y respuestas para el uso del condón

Aunque existen una gran variedad de métodos anticonceptivos, los métodos de barrera son los únicos que previenen el contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). Sin embargo, es común escuchar excusas para no utilizar métodos como el condón.

De acuerdo con datos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a nivel mundial las ETS´s se han convertido en un problema de salud pública y a nivel nacional representan una de las primeras diez causas de morbilidad, con 220 mil casos anuales.

Además, se considera que debido a la falta de información, prevención y atención de estas enfermedades, en México existe un subregistro de los casos. Métodos de barrera como el condón pueden prevenir el contagio de alguna ETS.

La relación entre la masculinidad y el rechazo al condón

A pesar de la importancia del uso del condón como cuidado de la salud sexual personal, muchas personas, especialmente hombres, rechazan el uso de este método anticonceptivo. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASP), el machismo se relaciona al cuerpo como eje de la sexualidad y esto tiene consecuencias en el rechazo del uso de preservativos por parte de los hombres.

El artículo de la UASP explica:

"El machismo se presenta en ideas, creencias y aspectos implicados en la sexualidad como abusos, embarazos no deseados (por el rechazo al uso de preservativo), transmisión deliberada de enfermedades y otras formas de daño".

Pretextos y cómo enfrentarlos

Si alguna vez has escuchado excusas para no utilizar condón tales como "no se siente igual", "soy alérgico al látex" o "Me molesta usarlo porque me aprieta", es probable que se trate del rechazo al uso del preservativo por mandato masculino. Afortunadamente para todo hay solución y en este caso, te contamos algunas de las posibles respuestas con las que puedes afrontar una afirmación de esas.

Una publicación de la cuenta de Instagram @casicreativos, publicó una imágen que explica cómo enfrentar algunas de las situaciones incómodas cuando tu pareja no quiere usar condón. Aquí te contamos de algunas:

1. Si te dice "Soy alérgico al látex".

La alergia al látex no es pretexto para no cuidarse porque existen condones sin látex a los que puedes acceder en la mayoría de las farmacias. Algunas de las marcas más famosas de preservativos ofrecen esta opción.

2. "No se siente lo mismo"

Aunque algunos hombres aseguran que con el condon no sienten lo mismo, este tampoco es un pretexto para no cuidarse. Para solucionar lo pueden utilizar condones ultrasensibles, o condones hechos con relieve para aumentar la sensación de placer.

3. "Son caros" o "No tengo"

Los condones los venden en cualquier farmacia y tiendas de autoservicio, pero además, son gratuitos en todas las unidades médicas del gobierno, solo tienes que pedirlos.

4. "Me aprieta"

Aunque poca gente lo sabe, existen condones de diferentes tallas, por lo que solo es cuestión de buscar el tamaño de condón correcto.

5. "Pero solo he tenido una pareja sexual"

El número de parejas sexuales que una persona ha tenido no es un pretexto para no usar condón porque además de que puede estar mintiendo por vergüenza, el subregistro de detecciones de ETS hace muy alta la posibilidad de contagio en cualquiera de los casos.

Ahora ya sabes que no existe pretexto para no cuidar tu salud sexual y utilizar un método anticonceptivo que previene el contagio de ETS´s.