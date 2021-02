¡No es un día de descanso! Claves para entender el Paro Nacional

En México, no hay un precedente histórico del paro nacional de mujeres, por lo que las dudas salen a brote en las redes sociales, en las empresas y en las instituciones que han decidido sumarse. Así como en las mujeres que no saben específicamente qué se tiene que hacer ese día.

Por eso, les dejamos aquí unas claves para entender en qué consiste, qué se debe hacer y cómo hacerlo.

1. “La desaparición de la mujer”

La idea principal del paro nacional, promovido inicialmente por la colectiva Brujas del Mar, es que la mujer desaparezca de la vida familiar, social y económica del país, con el fin de que los hombres reflexionen la importancia del papel de las mujeres y frenar con esto la violencia de género. Esto ante el alza de feminicidios ocurridos en el país.

Es por eso que se pide no ir a trabajar, no ir a las escuelas, no comprar cosas, no consumir nada, incluso dentro de la casa, no hacer las actividades a las que estamos acostumbradas, así como dejar también el cuidado de los familiares a los hombres.

(Foto: Cuartoscuro)

2. No es un día de descanso

Una de las principales confusiones del paro es que las empresas creen que estamos pidiendo un día de descanso para las mujeres. Algunas empresas se han sumado al paro ofreciendo comunicados de que “se les va a dar el día a las mujeres”. Y aunque se agradece que no haya sanciones económicas para las mujeres que se quieran unir, la idea es que se note la ausencia de la figura femenina en los trabajos.

La Universidad Anáhuac emitió un comunicado el 23 de febrero donde informó que se cancelarán todas las actividades en la Universidad.

Esto causó críticas pues no era un día de puente, dijeron los usuarios, sino de reflexión sobre la ausencia de las mujeres.

(Foto: Cuartoscuro)

3. Tampoco es una huelga

El paro nacional de mujeres no es una huelga en estricto término legal porque no está reservada al ámbito laboral o centro específico de trabajo, ni se alinea con los criterios estipulados por el Artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo.

El paro tiene tintes sociales y más allá de promover que las mujeres no asistan a sus labores, en realidad también se incluye que no haya participación económica, no realizar compras, no salir a la calle, no usar redes sociales, etc.

4. ¿Qué deben de hacer las mujeres ese día?

Mucho se ha hablado de qué tienen que hacer las mujeres ese día. La colectiva, en entrevista con La Cadera de Eva, asegura que "No hay limitaciones sobre qué hacer el día del Paro Nacional de Mujeres".

Ellas aseguran que sólo sacaron la convocatoria, y todo lo demás han sido propuestas hechas por usuarios de redes sociales.

Hay quienes afirman que nos puede servir a las mujeres como un día de autocuidado y reflexión. Otras más dicen que prefieren hacer actividades que generalmente no pueden hacer, ya que todo el día se mantienen ocupadas cuidando hijos, haciendo quehacer o trabajando.

Qué hacer ese día es una decisión personal de cada una, sin embargo, sería importante cumplir con la idea principal de la convocatoria: que se note nuestra ausencia.

5. No es una fiesta para hombres

En redes sociales se visibilizó la indignación de las mujeres, ya que hombres han promovido ese día como un día de fiesta y piden que el asueto también sea para ellos.

Lo que es claro es que la convocatoria busca poner una reflexión sobre los hombres. Este momento sería fundamental para que los hombres hagan un acto de conciencia y reflexión para que reconozcan el problema de machismo que tiene nuestro país y que, a veces sin darse cuenta, reproducen conductas normalizadas.