No conocer tu cuerpo, aumenta riesgo de cáncer de mama

El cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas y la segunda a nivel mundial, de acuerdo a la Secretaría de Salud. ¿Por qué si esta enfermedad tiene cura, las mujeres siguen muriendo?

En entrevista para La Cadera de Eva, Ana Carolina Lázaro Morales, médico radiólogo especialista en imagen mamaria, nos comentó que el problema radica en que las pacientes no conocen su cuerpo y no saben cómo explorarlo.

“Creen que tocarse es malo, ahí surge el problema, sobre todo en las pacientes más grandes, porque hemos visto que las menores ya empiezan a autoexplorarse”, señaló.

Si el cáncer de mama se detecta en un estado temprano, hay tratamiento y las cirugías pueden ser conservadoras. “Muchas veces las anormalidades son detectadas por la pareja más que por las propias mujeres”, explicó la radióloga.

La especialista en imagen mamaria, Carolina Lázaro, comentó que es muy común observar que después de una mastectomía las mujeres se divorcian; incluso sus parejas les quitan la derechohabiencia.

“Las mamas son nuestros caracteres sexuales y son externos, y a nosotras como mujeres también nos definen fenotípicamente tienen una relación con la idea de ser madre… Uno se identifica con eso. Cuando existe una cirugía como esta donde te quitan la mama, prácticamente es una mutilación”, señaló Lázaro Morales.

Pese al avance de tratamientos para el cáncer de mama, este es un problema de salud pública a nivel mundial y nacional. En su experiencia, Carolina Lázaro comentó que muchas mujeres que padecen esta enfermedad, en un principio creyeron que se les iba a quitar con una crema. “Hemos tenido casos tan graves donde ya se carcomió la piel por así decirlo, las pacientes no le dieron la debida importancia”.

“Lo que importa es que el cáncer se detecte en el estadio temprano mejor posible, que el tumor sea pequeño que no haya invasión hacia otros órganos o ganglios, para que se pueda preservar la mama, para hacer cirugías conservadoras en lugar de hacer vasectomías radicales”, recomienda la especialista en imagen mamaria.

Todas las mujeres pueden tener cáncer de mama, por ello, el mayor riesgo es ser mujer. El segundo es la edad, son dos factores que no se pueden corregir, señala Carolina Lázaro, agrega “con eso no podemos hacer nada al respecto, pero sí mejorar nuestros hábitos alimenticios, no solo para prevenir esta enfermedad sino otras más”.

La revisión consta de tres pasos: primero una detección palpable, luego la revisión por un médico y por último una mastografía. Al día de hoy, existen muchas instituciones que la ofrecen las mastografías de manera gratuita, por lo que la Lázaro Morales invita a las mujeres a revisarse.