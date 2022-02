¿No comer para tener cuerpo de verano? Critican TiKTok de Karol G

La cantante colombiana Karol G subió un video a su cuenta de TikTok en el que muestra una rebanada de pastel que, de acuerdo con lo que menciona, iba a comer, pero no lo hizo para cuidar su figura.

En el video Karol G muestra una rebanada de lo que parece ser un pay de queso, que se encuentra empaquetado en un recipiente de plástico transparente.

"Me iba a comer este postre, pero no. No me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni nos lo van a mostrar, lo vamos a tener y nos lo van a aplaudir", dijo la colombiana en el video

@karolg YA SABE PUES MAMI ?????? vamos a parar trafico este verano ????????? VOY A TI !!! ? sonido original - Karol G

El video tuvo diversas reacciones, en los comentarios muchas mujeres aplaudieron la reacción de Karol G frente al antojo del postre, pero muchas otras internautas criticaron tal actitud.

"Bueno, pásame el postre, yo sí me lo como", "Karol, las bichotas comen postre", "Girl, los problemas alimenticios no son ni cerca de ser graciosos" y "No es por ahí reina", son algunos de los comentarios que recibió el video, además de muchas muestras de afecto de sus fans.

Esta no es la primera vez que Karol G habló sobre la alimentación y el "cuidado" de la figura. En historias de Instagram también ha hablado sobre ir al gimnasio y cuidar lo que come para lograr verse como desea, asegura que no lo hace por los estándares de belleza ni por nadie más.

¿Por qué criticaron el video?

Muchas mujeres señalaron que lo dicho por Karol G en su TikTok puede crear una idea errónea de la relación entre la alimentación y el cuerpo femenino, especialmente en torno a los estándares de belleza.

Además, señalaron que las dietas restrictivas pueden contribuir a generar problemas como los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Estos Trastornos se presentan con mayor frecuencia entre los 12 y 25 años de edad, y afectan principalmente a las mujeres, quienes son el son el 90% de los casos, según datos de la Coordinación de Atención Integral del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Tú qué piensas sobre el consejo de Karol G para tener "un cuerpo de verano"?