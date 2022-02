No cenar para bajar de peso, un gran error contra tu salud

¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la importancia de no cenar para bajar de peso? Entre las mujeres es común encontrar alguno que otro "truco" para bajar de peso o mantener la figura, uno de los más populares consiste en no cenar.

La discusión en torno al consumo de comida por la noche y las dietas se puso nuevamente sobre la mesa, luego de que la famosa cantante Dua Lopa hablara sobre sus rigurosos hábitos alimenticios tener lo que muchos medios de comunicación han llamado "un cuerpo envidiable".

Fue durante el podcast, At Your Service, que Dua Lipa confesó que no suele consumir ningún alimento después de las seis de la tarde, es decir, evita a toda costa cenar para no aumentar de peso.

"No como nada desde las seis de la tarde... Cuando como tarde, mi cuerpo no es capaz de trabajar bien en ello y me lleva más tiempo procesar la comida", explicó la cantante.

No cenar puede ser riesgoso para la salud

Antes de que sigas los hábitos alimenticios de Dua Lipa, es importante mencionar que el no cenar puede acarrear graves consecuencias para la salud. En principio, la idea de no comer para mantener un cuerpo delgado puede generar graves problemas sobre las perspectivas de la alimentación, y esto puede llegar a convertirse en un problema ligado a los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA).

Los TCA son una problemática presente principalmente entre jóvenes. La anorexia y la bulimia son algunos de los más frecuentes, sin embargo, existe gran variedad de problemas relacionados con la alimentación.

Estos trastornos e presentan con mayor frecuencia entre los 12 y 25 años de edad, y afectan principalmente a las mujeres, quienes son el son el 90% de los casos, según datos de la Coordinación de Atención Integral del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pero, ¿qué otras consecuencias puede acarrear saltarse la cena? Al no cenar el cuerpo está más expuesto a sufrir un aumento de insulina. El cuerpo humano necesita entre 5 y 6 comidas al día, al pasar 3 horas sin comer, el índice de la insulina va subiendo, por lo tanto, la sensación de hambre va a ser mayor y vamos a necesitar más comida para saciarnos. Es decir, además de ser peligroso para la salud es contraproducente en cuanto a la sensación de saciedad en el cuerpo.

Por otra parte, saltarse comidas puede generar malestares como dolor de cabeza, náuseas o mala digestión. Expertos en nutrición recomiendan que, en lugar de saltar comidas, se fomente una alimentación basada en hacer varias comidas de porciones regulares y equilibradas.

Antes de probar cualquier truco para bajar de peso, asiste con un profesional de la nutrición para no poner en riesgo tu salud.